J. K. Rowling quería que todos los actores de Harry Potter cumplieran este requisito, pero hizo dos excepciones en la primera película

Queda poco más de un mes para que el universo de Harry Potter viva su salto definitivo al formato televisivo. La serie de HBO Max se estrenará el próximo 25 de diciembre, una fecha inmejorable teniendo en cuenta cómo el primer capítulo de la saga todavía, a día de hoy, se sigue sintiendo casi como una película navideña. Por eso y con la inminente llegada del reboot, las comparaciones y anécdotas de la primera adaptación comienzan a aflorar en los medios. Una de ellas es el requisito que la escritora J.K. Rowling impuso al casting de su época y que sólo fue ignorado con dos personajes secundarios: el reparto debía estar formado por actores británicos e irlandeses que garantizasen la autenticidad del ambiente.

Harry Potter y la piedra filosofal se estrenó en los cines españoles el 30 de noviembre de 2001. Dirigida por Chris Columbus, el título fue un éxito masivo a la altura de la franquicia superventas de su escritora, recaudando 974,7 millones de dólares, convirtiéndose en su momento en la segunda película más taquillera de la historia, únicamente por detrás de Titanic. En la alfombra roja obtuvo 3 nominaciones a los Oscar (mejor banda sonora, diseño de producción y vestuario) y, aunque los perdió contra El señor de los anillos: La comunidad del anillo y Moulin Rogue, el nacimiento del joven héroe se convirtió en un filme de culto para varias generaciones y cada año, por estas fechas, vuelve a ser una tendencia clave en la clásica temporada invernal de «manta y peli».

A pesar de la restricción nativa de J.K. Rowling para el casting de esta primera aventura, la entrega primigenia de Columbus tuvo dos breves excepciones con actores norteamericanos cuya presencia, por otra parte, no alteraba esa esencia británica ligada indiscutiblemente al Wizard World.

Dos actores americanos en Harry Potter

El primero de estos dos fichajes fue el de Verne Troyer. Conocido por su papel de Mini-yo en la socarrona saga de Austin Powers, el de Michigan encarnó al duende Griphook en el Banco de Gringotts por su apariencia física acorde al tamaño del rol y su talento interpretativo. Eso sí, para respetar la visión de Rowling, la producción contó con el doblaje en postproducción del actor británico Warwick Davis. En las siguientes cintas de la propiedad intelectual, Davis asumió definitivamente el personaje en cuerpo y voz.

La segunda incorporación fue un cameo y tuvo a Eleanor Columbus, hija del director, como el centro de las miradas. La pequeña dio visa a Susan Bones, la estudiante de Hufflepuff que aparece en la icónica escena del Sombrero Seleccionador. Al no tener ninguna línea de diálogo, la producción y Rowling hicieron la vista gorda. También ayudaba, por qué no decirlo, ser pariente directa del jefe.

Otra actriz norteamericana que apareció en La piedra filosofal fue Zoë Wanamaker, encarnando a la profesora de vuelo Madam Hooch. Nacida en Nueva York, no era considerada íntegramente una actriz del nuevo continente porque tenía la doble nacionalidad y había desarrollado casi toda su carrera en Reino Unido.

Hubo otros intérpretes extranjeros por exigencias de guion

A pesar de la esencia británica indisoluble, la IP de Harry Potter en el cine tuvo más excepciones posteriores por exigencias de la historia y los personajes.

En Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), el Torneo de los Tres Magos implica la aparición de roles de varias partes del mundo. Así, tuvimos a actores y actrices de Francia como Clémence Poésy (Fleur Delacour), de Bulgaria como Stanislav Ianevski (Viktor Krum) o de Serbia, como Predrag Bjelac (Igor Karkarov).