Quién es William Levy: edad, pareja e hijos, cómo era de joven y trayectoria profesional

El actor cubano William Levy es uno de los rostros más conocidos de la televisión latina. Con una carrera que abarca telenovelas, cine y modelaje, el intérprete ha conquistado tanto al público hispano como al internacional. A continuación, repasamos su edad, vida personal, pareja, hijos, cómo era de joven y su trayectoria profesional.

Edad y orígenes de William Levy

William Gutiérrez Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, un pequeño pueblo costero de La Habana, Cuba. De origen humilde, creció en un entorno marcado por la escasez económica. Desde niño mostró pasión por el deporte, especialmente el béisbol, aunque pronto se sintió atraído por el mundo del espectáculo.

A los 14 años emigró con su familia a Estados Unidos, estableciéndose en Miami. Allí adoptó el apellido Levy, de su abuelo materno, de ascendencia judía. Gracias a una beca deportiva estudió Administración de Empresas, aunque abandonó la carrera para dedicarse al modelaje y la actuación.

Cómo comenzó la carrera de William Levy

William Levy se dio a conocer en 2002 tras participar en el reality show Protagonistas de Novela 2 de Telemundo. Este programa fue su puerta de entrada al mundo de la televisión. Poco después debutó como actor en telenovelas como Olvidarte jamás (2005), Mi vida eres tú (2006) y Acorralada (2007).

Su gran salto llegó al fichar por Televisa (México), donde protagonizó Pasión (2007) y el éxito internacional Cuidado con el ángel (2008), junto a Maite Perroni. La producción fue un fenómeno en América Latina y Estados Unidos, consolidándolo como uno de los galanes más populares de la televisión.

Telenovelas y papeles más destacados

Entre los títulos más importantes de su carrera se encuentran:

Pasión (2007)

(2007) Cuidado con el ángel (2008)

(2008) Sortilegio (2009)

Triunfo del amor (2010)

(2010) La tempestad (2013)

(2013) Café con aroma de mujer (2021), el remake colombiano que triunfó en Netflix.

Su éxito en las telenovelas lo llevó también al cine, participando en producciones de Hollywood como Addicted (2014), “The Single Moms Club” (2014) y Resident Evil: The Final Chapter (2016) junto a Milla Jovovich.

Pareja actual de William Levy y sus hijos

Durante más de dos décadas, William Levy mantuvo una relación con la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, a quien conoció en el programa de Telemundo. Juntos tuvieron dos hijos:

Christopher Alexander Levy, nacido en 2006.

Kailey Alexandra Levy, nacida en 2010.

La pareja vivió varias separaciones y reconciliaciones hasta que en 2024 confirmaron su ruptura definitiva. Pese a ello, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Cómo era William Levy de joven

De joven, William Levy destacaba por su físico atlético y su mirada carismática. Antes de convertirse en actor, trabajó como modelo y participó en campañas publicitarias en Miami. Su ascenso fue meteórico: de un chico cubano con sueños de prosperar a una estrella internacional del entretenimiento latino.

Reconocimientos y vida actual

William Levy ha sido elegido varias veces por People en Español como uno de los 50 más bellos y ha sido imagen de reconocidas marcas. Además de su trabajo como actor, es productor y empresario.

En la actualidad, a sus 45 años, continúa activo en la televisión y el cine, y mantiene una fuerte conexión con sus fans en redes sociales, donde suma millones de seguidores.