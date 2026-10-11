‘Labios mordidos’: la nueva tendencia de belleza para otoño e invierno de 2026
Recrean el aspecto de unos labios naturalmente sonrojados, como después de haberlos mordido suavemente
El otoño lleva tonos más profundos, pero también una nueva forma de llevarlos
Además de apostar por colores elegantes, conviene mantener los labios bien hidratados y preparados
Con el cambio de temporada, los labios vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas del maquillaje. El otoño lleva tonos más profundos, pero también una nueva forma de llevarlos: más suave, natural y sofisticada. Cuidar los labios resulta especialmente importante durante estos meses, cuando el frío y el viento pueden favorecer la sequedad y las pequeñas grietas. Descubre la nueva tendencia para el otoño: labios mordidos.
Además de apostar por colores elegantes, conviene mantener los labios bien hidratados y preparados. Entre las tendencias destaca el efecto labios mordidos, un acabado delicado que aporta color sin necesidad de un contorno perfectamente definido. Y en este otoño las tendencias apuntan hacia una belleza que conserva cierta naturalidad y los labios adquieren protagonismo mediante tintes, degradados y acabados difuminados. Los llamados labios mordidos encajan precisamente en esta estética.
Qué son los labios mordidos
Recrean el aspecto de unos labios naturalmente sonrojados, como después de haberlos mordido suavemente, y consiguen un resultado sensual sin parecer demasiado elaborado. Según JAN, tus labios pueden lucir como si acabaras de comer un puñado de frutos rojos. Este look se llama labios mordidos y es más suave.
La técnica también permite incorporar los colores característicos del otoño, como cereza, frambuesa, borgoña, rojo oscuro, ciruela o chocolate, pero evitando la intensidad uniforme de un labial tradicional. El resultado es un maquillaje femenino, moderno y especialmente versátil, perfecto tanto para el día como para una ocasión especial.
Conocidos también como bitten lips o bouche mordue, los labios mordidos son una técnica de maquillaje que busca imitar el aspecto de unos labios naturalmente enrojecidos. El color se concentra principalmente en la zona central de la boca y pierde intensidad progresivamente hacia los bordes.
Para otoño-invierno 2026, la tendencia adquiere una estética especialmente elegante. Las publicaciones de belleza destacan los labios difuminados y el efecto bitten lip entre los grandes estilos de la temporada, con colores otoñales y bordes suaves en lugar de contornos perfectamente definidos. «Esta tendencia labial simplemente significa un toque de color con un acabado suave y difuminado», aseguran desde JAN.
Las características de los labios mordidos
- Color concentrado en el centro: la mayor intensidad se encuentra en la parte interior de los labios.
- Bordes difuminados: no existe una línea perfectamente marcada alrededor de la boca.
- Efecto degradado: el pigmento pasa de intenso a suave de manera progresiva.
- Aspecto natural: busca reproducir el rubor de unos labios recién mordidos o ligeramente teñidos.
- Tonos otoñales: cereza, rojo, frutos del bosque, borgoña, ciruela y marrones rojizos son especialmente apropiados para la temporada.
- Acabado versátil: puede llevarse mate, satinado, jugoso o ligeramente brillante.
- Menor necesidad de precisión: al contrario que un labio rojo perfectamente delineado, las pequeñas irregularidades forman parte del efecto.
El paso a paso para conseguir unos labios mordidos
Prepara los labios
Antes de aplicar cualquier pigmento, es importante que los labios estén suaves e hidratados. Si existen pequeñas pieles secas, puede realizarse una exfoliación muy delicada y, posteriormente, aplicar bálsamo.
Neutraliza ligeramente el color
Para conseguir un degradado más visible, puede aplicarse una capa muy fina de base o corrector sobre los labios. No es necesario cubrirlos completamente: basta con reducir ligeramente su pigmentación natural.
Aplica una base nude
Utiliza un tono nude, rosado o similar al color natural de tus labios. Extiéndelo por toda la superficie para crear el fondo del maquillaje.
Añade el color en el centro
Escoge un tono más intenso y aplícalo principalmente en la parte interior de los labios. Para otoño-invierno 2026, los tonos cereza, berry, borgoña y rojo profundo funcionan especialmente bien.
Difumina
Este es el paso fundamental. «Aplica la mayor cantidad de color en el centro de los labios y luego difumínalo suavemente hacia afuera con el dedo, una brocha o una toallita de papel», recomienda JAN. El objetivo no es cubrir toda la boca con la misma intensidad, sino crear una transición gradual.
Consejos para llevar tendencias en otoño 2026
- Hidrata los labios a diario, especialmente antes de maquillarlos.
- No exageres el contorno, la ausencia de líneas rígidas es una de las claves del efecto mordido.
- Elige productos fáciles de difuminar, como tintes, bálsamos con color o fórmulas cremosas.
- Apuesta por colores de temporada, los tonos cereza, frutos rojos, vino y ciruela aportan profundidad sin resultar demasiado pesados.
- Combina el labio con una piel natural: un rostro fresco ayuda a mantener el equilibrio del maquillaje.
- Deja que los labios sean el centro de atención: unas cejas peinadas y una mirada sencilla pueden ser suficientes.
- Para un resultado más elegante, utiliza un tono oscuro en el centro y difumínalo cuidadosamente hacia un nude rosado.
- Para el día, reduce la intensidad y apuesta por un rosa o rojo translúcido.
- Para la noche, aumenta la pigmentación central y añade un toque de brillo.