‘Labios mordidos’: la nueva tendencia de belleza para otoño e invierno de 2026

Con el cambio de temporada, los labios vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas del maquillaje. El otoño lleva tonos más profundos, pero también una nueva forma de llevarlos: más suave, natural y sofisticada. Cuidar los labios resulta especialmente importante durante estos meses, cuando el frío y el viento pueden favorecer la sequedad y las pequeñas grietas. Descubre la nueva tendencia para el otoño: labios mordidos.

Además de apostar por colores elegantes, conviene mantener los labios bien hidratados y preparados. Entre las tendencias destaca el efecto labios mordidos, un acabado delicado que aporta color sin necesidad de un contorno perfectamente definido. Y en este otoño las tendencias apuntan hacia una belleza que conserva cierta naturalidad y los labios adquieren protagonismo mediante tintes, degradados y acabados difuminados. Los llamados labios mordidos encajan precisamente en esta estética.

Qué son los labios mordidos

Recrean el aspecto de unos labios naturalmente sonrojados, como después de haberlos mordido suavemente, y consiguen un resultado sensual sin parecer demasiado elaborado. Según JAN, tus labios pueden lucir como si acabaras de comer un puñado de frutos rojos. Este look se llama labios mordidos y es más suave.

La técnica también permite incorporar los colores característicos del otoño, como cereza, frambuesa, borgoña, rojo oscuro, ciruela o chocolate, pero evitando la intensidad uniforme de un labial tradicional. El resultado es un maquillaje femenino, moderno y especialmente versátil, perfecto tanto para el día como para una ocasión especial.

Conocidos también como bitten lips o bouche mordue, los labios mordidos son una técnica de maquillaje que busca imitar el aspecto de unos labios naturalmente enrojecidos. El color se concentra principalmente en la zona central de la boca y pierde intensidad progresivamente hacia los bordes.

Para otoño-invierno 2026, la tendencia adquiere una estética especialmente elegante. Las publicaciones de belleza destacan los labios difuminados y el efecto bitten lip entre los grandes estilos de la temporada, con colores otoñales y bordes suaves en lugar de contornos perfectamente definidos. «Esta tendencia labial simplemente significa un toque de color con un acabado suave y difuminado», aseguran desde JAN.

Las características de los labios mordidos

Color concentrado en el centro: la mayor intensidad se encuentra en la parte interior de los labios.

Bordes difuminados: no existe una línea perfectamente marcada alrededor de la boca.

Efecto degradado: el pigmento pasa de intenso a suave de manera progresiva.

Aspecto natural : busca reproducir el rubor de unos labios recién mordidos o ligeramente teñidos.

busca reproducir el rubor de unos labios recién mordidos o ligeramente teñidos. Tonos otoñales: cereza, rojo, frutos del bosque, borgoña, ciruela y marrones rojizos son especialmente apropiados para la temporada.

Acabado versátil: puede llevarse mate, satinado, jugoso o ligeramente brillante.

Menor necesidad de precisión: al contrario que un labio rojo perfectamente delineado, las pequeñas irregularidades forman parte del efecto.

El paso a paso para conseguir unos labios mordidos

Prepara los labios

Antes de aplicar cualquier pigmento, es importante que los labios estén suaves e hidratados. Si existen pequeñas pieles secas, puede realizarse una exfoliación muy delicada y, posteriormente, aplicar bálsamo.

Neutraliza ligeramente el color

Para conseguir un degradado más visible, puede aplicarse una capa muy fina de base o corrector sobre los labios. No es necesario cubrirlos completamente: basta con reducir ligeramente su pigmentación natural.

Aplica una base nude

Utiliza un tono nude, rosado o similar al color natural de tus labios. Extiéndelo por toda la superficie para crear el fondo del maquillaje.

Añade el color en el centro

Escoge un tono más intenso y aplícalo principalmente en la parte interior de los labios. Para otoño-invierno 2026, los tonos cereza, berry, borgoña y rojo profundo funcionan especialmente bien.

Difumina

Este es el paso fundamental. «Aplica la mayor cantidad de color en el centro de los labios y luego difumínalo suavemente hacia afuera con el dedo, una brocha o una toallita de papel», recomienda JAN. El objetivo no es cubrir toda la boca con la misma intensidad, sino crear una transición gradual.

Consejos para llevar tendencias en otoño 2026