Tres encapuchados armados entran a robar en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia, valorada en 46 millones de euros

La tranquilidad de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia se ha visto alterada por un inquietante episodio. La pareja ha sufrido un robo en su espectacular mansión de Broken Head, una exclusiva zona costera situada al sur de Byron Bay, donde vive junto a sus tres hijos. Todo ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, cuando varios individuos consiguieron acceder a la propiedad familiar y llevarse tres vehículos que se encontraban en el garaje. La actriz española llegó a despertarse de madrugada al escuchar los ladridos de sus perros, aunque en aquel momento no imaginó que unos ladrones habían entrado en su finca. No fue hasta varias horas después, al revisar las cámaras de seguridad, cuando descubrió lo que había sucedido.

Fueron tres encapuchados armados los que accedieron a la propiedad. A pesar del susto y del disgusto que ha supuesto este episodio, afortunadamente ningún miembro de la familia ha resultado herido. Además, dos de los tres vehículos sustraídos ya han sido recuperados, por lo que únicamente queda por localizar uno de ellos. Desde el entorno de Elsa Pataky también han querido transmitir un mensaje de tranquilidad y recalcar que, pese a lo sucedido, la zona en la que reside el matrimonio continúa siendo un lugar tranquilo y seguro.

Según ha podido saber ¡HOLA!, los hechos tuvieron lugar alrededor de las dos de la madrugada, aunque la pareja no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta horas después. Los asaltantes consiguieron acceder al garaje de la vivienda, donde se encontraban varios vehículos con las llaves en su interior. Una circunstancia que habría facilitado que pudieran llevárselos sin demasiadas dificultades. Los coches sustraídos fueron un BYD, una camioneta Ram y una Raptor, tres vehículos que los delincuentes consiguieron sacar de la propiedad antes de abandonar el lugar.

Una vez descubrieron el robo, Elsa Pataky y Chris Hemsworth avisaron a la policía alrededor de las 7:30 horas de la mañana. Hasta la finca se desplazaron agentes de Nueva Gales del Sur, que comenzaron las correspondientes pesquisas para esclarecer lo sucedido e intentar localizar tanto a los responsables como a los vehículos desaparecidos. La investigación permitió recuperar dos de los coches, uno de ellos en Coraki, aproximadamente a una hora de distancia de la vivienda, y otro en Tabulam, a más de dos horas de la propiedad familiar. El tercer vehículo continúa sin aparecer, mientras las autoridades siguen trabajando para reconstruir los movimientos de los asaltantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @foreverbyelsapataky

Pese a las circunstancias, el entorno de la actriz española insiste en que el incidente no ha tenido consecuencias personales para la familia y que todos se encuentran bien. El hecho de que los ladrones accedieran a una propiedad en la que viven con sus tres hijos ha convertido el episodio en una experiencia especialmente desagradable, aunque las fuentes consultadas por ¡HOLA! restan dramatismo a lo ocurrido y subrayan que no se ha producido ningún enfrentamiento ni daño físico. La recuperación de dos de los vehículos también ha contribuido a rebajar la preocupación inicial.

Una mansión de 46 millones de euros en plena naturaleza

El robo se ha producido en una de las propiedades más espectaculares de Australia, el hogar que Elsa Pataky y Chris Hemsworth construyeron en 2019 después de adquirir los terrenos varios años antes. La pareja compró la finca en 2014 por unos 4,3 millones de euros y decidió levantar allí una vivienda en la que criar a sus tres hijos, India Rose, de 14 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 12. Según las estimaciones publicadas por Daily Mail, el valor actual de la residencia rondaría los 46 millones de euros, una cifra que da una idea de las dimensiones y características de este exclusivo refugio familiar.

La propiedad se encuentra en una parcela de más de cuatro hectáreas, rodeada de vegetación y con unas privilegiadas vistas al océano. Entre sus instalaciones destaca una espectacular piscina infinita de 50 metros, además de gimnasio, spa, baño de vapor, sala de cine y hasta una bolera privada con dos pistas. A todo ello se suman amplias terrazas, una pista de motocross y una cancha de tenis de nivel profesional que se incorporó posteriormente. La vivienda también cuenta con paneles solares instalados en el tejado, una apuesta que refleja el interés de la pareja por integrar soluciones más sostenibles en su día a día.

En el interior, la mansión combina una estética moderna con elementos de inspiración rústica, grandes ventanales y espacios abiertos en los que la luz natural tiene un papel protagonista. La cocina, integrada en la zona de estar, es uno de los espacios que Elsa suele mostrar en sus redes sociales, donde comparte algunos momentos de su vida cotidiana junto a sus hijos. El exterior, con la piscina como gran protagonista y el paisaje natural que rodea la vivienda, se ha convertido también en uno de los escenarios habituales de la familia para disfrutar del tiempo libre y practicar deporte.

Precisamente, la privacidad y la tranquilidad fueron dos de los grandes motivos que llevaron a Elsa Pataky y Chris Hemsworth a instalarse en esta zona de Australia. Alejarse del ritmo frenético de Hollywood y ofrecer a sus hijos una infancia en contacto con la naturaleza ha sido una de las prioridades del matrimonio desde que decidió establecer allí su residencia habitual.