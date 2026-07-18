Elsa Pataky celebra sus 50 años en Kenia y reafirma su filosofía de vida: «No me cambiaría por la de 20»

Hace tiempo que Elsa Pataky dejó de medir el éxito por las alfombras rojas o los grandes estrenos de Hollywood. Hoy, 18 de julio, cumple 50 años, y lo celebra estos días en Kenia. La actriz parece haber encontrado exactamente aquello que llevaba años persiguiendo: una vida en libertad. Así lo ha mostrado ella misma en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde aparece recorriendo la sabana entre caballos, jirafas y paisajes infinitos. «Los caballos, la vida salvaje, los paisajes interminables. La libertad que sientes aquí es difícil de describir», escribe junto a las imágenes.

No es una frase cualquiera. En realidad, resume la filosofía de vida que Elsa Pataky lleva construyendo desde que decidió instalarse junto a Chris Hemsworth y sus hijos en Byron Bay, Australia, lejos del ruido de Los Ángeles y de la exposición constante. Una existencia marcada por la naturaleza, el deporte, el bienestar y un ritmo mucho más pausado que el que conoció durante sus primeros años de carrera.

Precisamente esa sensación de plenitud fue la que transmitió hace apenas unos meses en una entrevista concedida a COOL con motivo del lanzamiento de Forever, el suplemento desarrollado junto al laboratorio español Longevitas. Entonces, la actriz dejó una de las reflexiones más reveladoras sobre el momento personal que atraviesa: «Me siento mejor que con 20. La sabiduría y el conocimiento que te da la edad son básicos. Ahora me conozco mejor, sé lo que necesito y cómo cuidarme. No me cambiaría por la de 20 en ningún momento».

Cumplir años sin miedo

Lejos de vivir el paso del tiempo como una preocupación, Pataky siempre ha defendido que la edad puede convertirse en una aliada cuando se acompaña de hábitos saludables y de una forma de entender el bienestar desde un punto de vista integral.

«Mantener la masa muscular es fundamental, sobre todo con la edad. Y no solo por estética: te da vitalidad, equilibrio y fuerza para afrontar el día a día», explicaba durante aquella conversación. Una idea que inspiró la creación de Forever, un suplemento pensado para preservar precisamente esa fortaleza física y hormonal que considera clave para afrontar cada etapa de la vida.

Su rutina tampoco responde a modas pasajeras. Elsa combina entrenamiento de fuerza, pilates y cardio con una disciplina casi diaria. «Siempre digo que entrenar no es ir a pasar el rato; hay que hacer un esfuerzo real y salir sintiendo que te has superado», aseguraba.

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La naturaleza como el refugio de Elsa Pataky

Si hay una imagen que define la vida de Elsa Pataky en los últimos años es la de un caballo galopando. Ya sea en Australia, donde reside desde hace más de una década, o ahora en Kenia, los animales y la naturaleza forman parte de su equilibrio personal.

De hecho, cuando le preguntamos cómo desconectaba de su intensa rutina, su respuesta fue inmediata: «Entreno una hora casi todos los días, y los fines de semana descanso o hago algo que me conecte conmigo misma, como montar a caballo. Es algo que me aporta paz mental y equilibrio emocional».

Por eso no sorprende que haya elegido África para celebrar un cumpleaños tan simbólico. Entre safaris, paisajes salvajes y libertad, la actriz vuelve a demostrar que su concepto de lujo está muy lejos del convencional.

Más allá de los proyectos profesionales, Elsa Pataky se ha convertido en una de las grandes embajadoras de un estilo de vida basado en el autocuidado, el movimiento y el contacto con la naturaleza. Su objetivo, según nos confesó, va mucho más allá de vender un suplemento.

«Mi sueño es que inspire a otras mujeres a cuidarse, a sentirse fuertes y vitales. Que Forever no sea solo un suplemento, sino una filosofía de vida», afirmaba.

Y quizá esa sea la mejor forma de resumir este 50 cumpleaños. Mientras recorre la sabana africana y habla de la libertad que siente entre animales salvajes y horizontes infinitos, Elsa Pataky confirma que ha construido exactamente la vida que imaginó. Una vida en la que el éxito ya no se mide por los focos, sino por la tranquilidad de sentirse bien consigo misma.

Porque, como ella misma nos dijo, no cambiaría a la mujer que es hoy por la de hace treinta años. Y viendo las imágenes de su celebración en Kenia, cuesta encontrar una mejor manera de estrenar los 50.