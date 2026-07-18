Javier Bardem se estrena en el teatro tras años de polémicas: un experto responde si es una estrategia para salvar su reputación en España

Hay pocos actores españoles que generen una paradoja tan evidente como Javier Bardem. Su prestigio profesional permanece prácticamente intacto después de más de tres décadas de carrera, pero su imagen pública lleva años instalada en un terreno mucho más complejo. Nadie discute que sea uno de los mejores intérpretes que ha dado el cine español: ganador de un Oscar por No es país para viejos, seis premios Goya, cuatro nominaciones a los galardones de la Academia de Hollywood y protagonista de títulos imprescindibles como Mar adentro, Los lunes al sol, Biutiful o El buen patrón. Sin embargo, mientras su reconocimiento internacional no ha dejado de crecer, en España cada nueva aparición pública parece abrir un debate que va mucho más allá del cine.

En los últimos años, Javier Bardem ha ocupado tantos titulares por sus películas como por su posicionamiento político y social. Sus intervenciones sobre la guerra de Irak, el Sáhara Occidental, el conflicto de Gaza, el cambio climático o la política nacional han provocado reacciones de todo tipo. Más recientemente, durante el Mundial de fútbol de 2026, volvió a situarse en el centro de la conversación después de ser criticado por acudir a un partido de la selección española sin vestir inicialmente la camiseta de La Roja. La respuesta del actor, reivindicando una «España plural» y defendiendo que el patriotismo no pasa por una única manera de entender el país, volvió a dividir a la opinión pública.

Lo llamativo del caso es que las críticas rara vez se dirigen a su faceta artística. El debate gira casi siempre alrededor de sus declaraciones. Para unos, Bardem representa el compromiso de un actor que utiliza su notoriedad para defender aquello en lo que cree; para otros, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la llamada izquierda caviar, una expresión utilizada por parte de sus detractores para referirse a figuras del ámbito cultural que defienden postulados progresistas desde una posición de privilegio económico. Una etiqueta que el intérprete nunca ha asumido como propia, pero que refleja hasta qué punto su figura pública ha trascendido el ámbito estrictamente cinematográfico.

En ese contexto llega uno de los proyectos más inesperados de toda su carrera: su debut teatral. A partir del próximo 5 de noviembre, Javier Bardem se subirá por primera vez a un escenario con ¡Chéjov, Chéjov!, un montaje creado y dirigido por Juan Carlos Corazza, el maestro con el que lleva preparando buena parte de sus personajes desde 1990. Le acompañarán Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco en una propuesta construida a partir de obras breves, cuentos y escritos de Antón Chéjov, y que permanecerá en cartel hasta el 31 de enero de 2027 en el Espacio Zafra Teatro.

Sobre el papel, se trata simplemente del estreno más esperado de la próxima temporada teatral. Sin embargo, desde una perspectiva reputacional, el movimiento también invita a una reflexión. Después de décadas ligado a las grandes producciones de Hollywood, Bardem decide volver al origen de su profesión de la mano del maestro con el que se ha formado durante más de treinta años y hacerlo, además, en un espacio de pequeño formato donde desaparecen la distancia con el espectador y buena parte del artificio que rodea al cine. ¿Es únicamente un reto artístico o también una oportunidad para que la conversación vuelva a centrarse en el actor y no en el personaje público?

«El teatro posee un componente de autenticidad que el cine difícilmente puede ofrecer», explica a COOL un especialista en reputación. «Sobre un escenario no existen efectos especiales ni montaje. El espectador conecta directamente con el intérprete. Cuando una figura pública atraviesa una etapa de fuerte polarización, volver a un espacio donde únicamente habla el trabajo artístico puede ayudar a desplazar el foco». El especialista insiste, no obstante, en que sería un error interpretar un proyecto teatral como una herramienta capaz de cambiar por sí sola la percepción pública de una figura tan conocida. «La clave no está en cambiar de opinión política, sino en volver a generar conversación alrededor del talento. Cuando el público vuelve a hablar del actor antes que del personaje mediático, la percepción empieza a equilibrarse», señala.

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La trayectoria de Javier Bardem demuestra que una reputación no depende únicamente del éxito profesional. Su prestigio como actor continúa siendo prácticamente unánime, pero su exposición pública ha hecho que, en ocasiones, sus películas queden en un segundo plano frente al impacto de sus declaraciones. Su debut con ¡Chéjov, Chéjov! no resolverá por sí solo ese fenómeno, pero sí plantea una cuestión interesante: después de años protagonizando titulares por todo lo que ocurre fuera de un plató, ¿puede un escenario volver a colocar el foco donde siempre estuvo su mayor fortaleza?