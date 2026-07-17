Teresa Rivera revive la mayor incógnita sobre Paquirri y confiesa: «Mi hermano quería separarse de Isabel Pantoja»

Después de décadas de silencio, Teresa Rivera, hermana del fallecido torero Francisco Rivera, Paquirri, ha decidido hablar. La ex cuñada de Isabel Pantoja ha decidido poner todas sus cartas sobre la mesa después de ver las imágenes del deplorable estado en el que se encuentra Cantora, la finca que era el gran sueño de su hermano. Aunque siempre ha permanecido alejada de los focos, es bien sabido que mantiene una estrecha relación con sus sobrinos, especialmente con Cayetano Rivera, además de con su hijo, Canales Rivera, colaborador habitual de televisión. Ahora ha decidido romper su silencio y expresar, sin tapujos, todo lo que piensa.

Durante muchos años, Cantora fue el escenario de algunos de los momentos más felices de la familia Rivera. Allí, Isabel Pantoja comenzó una nueva vida junto a Paquirri y la finca se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la crónica social española. Sin embargo, tras la muerte del torero, todo cambió. La relación entre ambas familias se rompió definitivamente e Isabel Pantoja permaneció al frente de la propiedad, compartiéndola durante años incluso con el fallecido Julián Muñoz. Para la familia Rivera, de aquella época únicamente quedan los recuerdos.

«La voluntad de mi hermano no se ha respetado»

Las imágenes que han salido a la luz en las últimas semanas muestran una Cantora completamente deteriorada, medio vacía y muy alejada del esplendor que vivió durante décadas. Buena parte de los objetos personales de Paquirri ya no permanecen en la finca y el estado del lugar ha provocado una profunda tristeza entre quienes compartieron allí algunos de los momentos más importantes de su vida. Antes incluso de comenzar la entrevista, Teresa Rivera dejaba clara cuál es su postura: «La voluntad de mi hermano no se ha respetado».

Ha sido en ¡De Viernes! donde Teresa Rivera ha decidido abrir una de las páginas más delicadas de la historia de su familia. Sentada en el plató, la hermana de Paquirri fue preguntada por lo que cree que sentiría su hermano si pudiera ver hoy el estado de Cantora. Su respuesta fue contundente: «Cómo ha podido pasar eso y dónde están sus cosas».

Visiblemente emocionada, Teresa recordó los veranos que pasó en la finca junto a los hijos que Paquirri tuvo con Carmina Ordóñez. «Tengo muy buenos recuerdos, porque estábamos toda la familia y pasábamos buenos momentos allí», confesó sin poder ocultar la emoción.

La tensión entre Teresa Rivera e Isabel Pantoja

Pero las declaraciones fueron mucho más allá. Teresa Rivera considera que con el paso de los años se ha intentado borrar parte del legado de su hermano. Durante la entrevista, Lydia Lozano le preguntó por el estado actual de Cantora y por cómo había vivido Isabel Pantoja allí durante tantos años. Fue entonces cuando Teresa respondió con una frase que no ha pasado desapercibida: «Ella ha sido okupa de su propia casa». Un comentario que enlaza con otras informaciones conocidas sobre la finca y con aquella imagen de Isabel Pantoja repitiendo una y otra vez: «Esta es mi casa».

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Teresa Rivera recordó un episodio protagonizado por sus propios hijos. Según relató, en una ocasión no les permitieron acceder a la piscina de Cantora cuando todavía eran pequeños. Aquella situación provocó una enorme discusión con su hermano.

«En ese momento volví a Barbate y llamé a mi hermano. Se la lié bien gorda. Mientras hablaba con él, Isabel estaba al lado y sabía perfectamente lo que hacía. Me decía que no tenía que ponerme así y que me tranquilizara», recordó. A continuación añadió otra confesión que evidencia el deterioro de la relación familiar: «Cuando mis hijos iban a Cantora me llamaban y tenía que ir yo, porque Isabel Pantoja no los aguantaba».

Paquirri quería divorciarse de Isabel Pantoja

Sin embargo, la afirmación más contundente de toda la noche llegó al hablar del matrimonio entre Paquirri e Isabel Pantoja. Teresa Rivera aseguró que, antes de fallecer, su hermano ya había tomado una decisión que muy pocos conocían. «Llegó un momento, antes de morir, en el que mi hermano me dijo que iba a hacer una cosa: separarse», confesó. Una revelación que cambia por completo el relato que durante años ha acompañado a la pareja.

La hermana del torero fue todavía más allá al describir el ambiente que se vivía en Cantora durante aquellos años. «Estaba todo el clan Pantoja en la casa. Las señoras de la casa eran doña Ana y su hija; no se sabía quién mandaba más. Cantora ya era de ellos», afirmó.

Teresa Rivera también desveló una conversación que, según explicó, marcó un punto de inflexión en la relación de la pareja. «Isabel Pantoja le dijo a mi hermano que quería dejar de cantar y Paquirri le respondió que a ver quién iba a mantener a la familia», recordó.

Aquellas diferencias, según su versión, fueron deteriorando la convivencia. «Llegó un momento en el que Isabel Pantoja tenía dos o tres caras y mi hermano ya no aguantaba a la familia Pantoja. Abrió los ojos y fue entonces cuando decidió que quería separarse», asegura.

Cuando Antonio Rossi sacó a relucir los rumores de una posible infidelidad, Teresa Rivera evitó alimentar la polémica y respondió con un escueto: «No lo sé».

La hermana de Paquirri también recordó cómo fue su primer encuentro con Isabel Pantoja. «Al principio me quería conquistar, pero cuando vio la complicidad que tenía con mi hermano, dejé de gustarle», explicó.

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar a Carmina Ordóñez. Preguntada por la relación que seguían manteniendo Paquirri y su primera mujer tras la separación, Teresa respondió con contundencia: «No hacía falta. Carmen llamaba muchas veces a Cantora, incluso estando Isabel allí, porque tenían dos hijos en común. Hablaban mucho entre ellos».

Imagen tras imagen y declaración tras declaración, la imagen idílica que durante años rodeó a Cantora volvió a resquebrajarse. Y con las confesiones de Teresa Rivera, uno de los testimonios más esperados de la familia Paquirri, cae un nuevo pilar sobre una de las historias más mediáticas de la crónica social española.