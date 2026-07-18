José María Almoguera aclara la polémica por la venta de la casa de María Teresa Campos: «Hemos confiado en alguien que la ha liado»

José María Almoguera vuelve a situarse en el centro de la actualidad, aunque esta vez no es por su vida sentimental. El hijo de Carmen Borrego ha sido señalado tras la inesperada aparición de la casa que María Teresa Campos tenía en Málaga en un conocido portal inmobiliario. El inmueble, adquirido por la periodista en 2006 y anunciado por 1,5 millones de euros, ha abierto una incógnita dentro del clan Campos: ¿quién filtró la información y quién autorizó su publicación? Una pregunta que ha generado un nuevo frente entre los miembros de la familia.

Cuando la noticia salió a la luz, Terelu Campos fue la primera en desmarcarse y negar cualquier implicación. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia la otra rama de la familia, la formada por Carmen Borrego y su hijo. De hecho, en los últimos días, la propia Terelu ha dejado entrever que José María Almoguera podría estar detrás de la filtración. Después de la polémica por el libro de Edmundo Arrocet y de las imágenes de María Teresa Campos vestida de novia, la familia vuelve a enfrentarse a una nueva controversia.

Jose María Almoguera se defiende

Las palabras de Terelu no han sentado nada bien a José María Almoguera, que considera que su tía lo ha vuelto a colocar en el foco mediático sin ningún motivo. El hijo de Carmen Borrego se ha mostrado visiblemente molesto por verse relacionado con una información que, según asegura, es completamente falsa.

Ha sido en ¡De Viernes! donde José María Almoguera ha decidido responder públicamente a las sospechas. Sentado en el plató de Telecinco, el exconcursante de Gran Hermano Dúo no ocultó su malestar. «No entiendo que me ponga en el foco mediático como si yo fuera quien le filtra las cosas. Primero, porque no tiene ninguna razón para hacerlo y, segundo, porque ni siquiera me ha llamado para preguntarme si he sido yo», afirmó con rotundidad.

El colaborador negó tajantemente haber tenido cualquier implicación en la publicación del anuncio de la vivienda. «Es mentira que yo filtrara nada, ni mucho menos. Me parece una vergüenza. No lo entiendo porque creo que yo no he vendido a nadie en mi vida», aseguró.

Durante la entrevista, los colaboradores del programa le preguntaron directamente por la situación de la vivienda de Málaga. Almoguera fue claro al explicar cuál era, según él, el deseo de María Teresa Campos respecto a esa propiedad. «Yo sé que la casa de Málaga está para el disfrute de sus hijas y de sus nietos. Ese anuncio no está publicado con el consentimiento de la familia», explicó. Por su parte, Antonio Rossi aportó un nuevo dato al asegurar que el inmueble ya habría recibido dos visitas de posibles compradores durante las últimas semanas, una información que no hizo más que alimentar el misterio en torno a la vivienda.

Una «venta»… ¿Mal gestionada?

José María Almoguera también señaló a la persona encargada de gestionar la operación inmobiliaria. «Hemos confiado en una persona que lo ha liado todo», dijo en referencia a Nacho Picatoste, responsable de la inmobiliaria que comercializa la vivienda.

Durante las últimas semanas se ha especulado con distintas teorías sobre el origen del anuncio e incluso con los supuestos motivos de la venta. Sin embargo, Almoguera quiso zanjar cualquier duda sobre la situación económica de su madre. «Llegamos a final de mes y, por el momento, no tenemos ningún problema económico», afirmó.

Con el paso de la entrevista, la tensión inicial pareció rebajarse. Mientras José María respondía a las preguntas en el plató, las cámaras mostraban a una Terelu Campos aparentemente tranquila y sonriente desde otra zona del estudio. Sobre la supuesta filtración, el sobrino de la presentadora volvió a insistir en la misma idea: «Nunca he filtrado nada sobre mi familia».

Sin embargo, el momento más tenso de la noche todavía estaba por llegar. El programa emitió un vídeo en tono jocoso recorriendo el interior de la casa de María Teresa Campos y mostrando algunos de los objetos que permanecen en ella, entre ellos las ya comentadas sillas de playa o algunos enseres personales.

El enfado de Terelu Campos

Las imágenes no sentaron nada bien a Terelu Campos. Mientras veía el reportaje, y con el micrófono cerrado, se observa claramente cómo dice: «Menuda vergüenza». Instantes después, visiblemente enfadada, se quitó el micrófono y abandonó el plató, protagonizando una de las escenas más comentadas de la noche.

Después de varios días marcados por las sospechas y las declaraciones cruzadas, todo apunta a que la familia Campos ha optado por cerrar filas y ofrecer una versión común de los hechos. No obstante, la gran incógnita sigue sin resolverse: ¿quién puso realmente a la venta la casa de María Teresa Campos y cómo terminó el anuncio publicado sin el consentimiento de la familia? Una pregunta que, por ahora, continúa sin respuesta.