El Dacia Duster está bien pero BYD viene a reventar el mercado con su coche eléctrico con 1.008 km de autonomía y consumo de 11,5 kWh/100km

Después de varios meses generando expectación, BYD ha presentado finalmente su nuevo buque insignia eléctrico: el BYD Da Han. Con un coeficiente aerodinámico de 0,197 Cd y un consumo homologado de 11,5 kWh/100 km en la variante de tracción trasera con 1.008 kilómetros de autonomía, estamos ante una berlina que supera los cinco metros de longitud. Además, su batería admite una recarga del 10% al 97% en apenas nueve minutos, siempre que se utilicen estaciones de carga compatibles.

La oferta del BYD Han está formada por tres versiones. La más económica es la de tracción trasera con acabado Premium y sistema LiDAR, cuyo precio arranca en 235.900 yuanes, unos 28.700 euros al cambio. Un escalón por encima se encuentra la variante de propulsión trasera con acabado Flagship, que cuesta 249.900 yuanes, alrededor de 30.400 euros. La gama se completa con la versión de tracción total, equipada también con LiDAR y acabado Flagship, que alcanza los 275.900 yuanes, equivalentes a unos 33.600 euros. Por el momento, la marca no ha confirmado si esta nueva berlina llegará a Europa ni cuáles serían sus precios en España.

Así es el nuevo BYD Da Han

El BYD Han conserva la identidad estética de la gama Han, pero añade elementos diseñados para mejorar su eficiencia aerodinámica. En la parte delantera sobresale una franja de luz diurna de 2,41 metros, compuesta por 249 diodos LED, que se extiende a lo largo de buena parte del frontal. A ello se suman unas tomas de aire optimizadas y unas superficies de diseño depurado que ayudan a reducir la resistencia al viento hasta alcanzar un coeficiente aerodinámico de apenas 0,197.

Con 5,26 metros de longitud, 2 metros de anchura y 1,51 metros de altura, la berlina se encuadra en la categoría de los modelos de gran tamaño. Su distancia entre ejes, de 3,13 metros, favorece la habitabilidad interior, especialmente en las plazas traseras. Otro elemento destacable es la dirección en el eje posterior, presente en todas las versiones, que permite reducir el radio mínimo de giro a 4,95 metros.

Un interior de lujo

El interior presenta una distribución envolvente y materiales que buscan reforzar su carácter prémium, como las molduras de madera de fresno blanco y la iluminación ambiental. En el puesto de conducción, el protagonista es un conjunto tecnológico formado por una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, una pantalla central flotante de 17,3 pulgadas con resolución 3K y un tercer panel de 12,3 pulgadas destinado al acompañante delantero. Asimismo, cuenta con un sistema de visualización de información sobre el parabrisas con realidad aumentada, cuya superficie de proyección alcanza las 40 pulgadas.

El confort es otro de los aspectos destacados del equipamiento. Los asientos están revestidos de cuero Nappa, mientras que los delanteros incorporan una configuración de gravedad cero. Todas las plazas cuentan con funciones de calefacción, ventilación y masaje mediante diez puntos de actuación. En la parte trasera, el modelo añade dos reposapiernas eléctricos, una pantalla plegable y una pequeña mesa.

Hasta 1.008 kilómetros de autonomía

El BYD Han equipa una batería Blade de segunda generación con 102,3 kWh de capacidad y ofrece dos alternativas mecánicas: una con tracción trasera y otra con dos motores eléctricos y tracción integral. La primera entrega 370 kW (503 CV) y 500 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Su autonomía homologada alcanza los 1.008 kilómetros según el ciclo chino CLTC, una cifra que, según las estimaciones disponibles, rondaría los 880 kilómetros bajo el estándar europeo WLTP.

La variante de tracción total eleva la potencia hasta los 570 kW (775 CV) y el par máximo a 910 Nm. Gracias a esta configuración, puede pasar de 0 a 100 km/h en solo 3,3 segundos. Su autonomía oficial es de 880 kilómetros en el ciclo CLTC, equivalentes, según las estimaciones mencionadas, a unos 770 kilómetros WLTP. Estas prestaciones sitúan al modelo entre las berlinas eléctricas con mayores cifras de autonomía anunciada.

Tres versiones

El BYD Da Han es un vehículo 100% eléctrico. Las tres versiones incorporan una batería Blade de segunda generación, basada en la química de litio-ferrofosfato (LFP), con una capacidad de 102,3 kWh. La gama se divide en tres variantes con diferentes prestaciones y niveles de equipamiento.