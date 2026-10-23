Messi recoge el premio Princesa de Asturias de los Deportes tras un baño de cariño en Oviedo

Leo Messi ha recogido este viernes en Oviedo uno de los premios más especiales de su carrera. El futbolista argentino ya tiene en su mano el prestigioso Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más importantes en el mundo del deporte a nivel internacional. Messi, que en los últimos días ha recibido una ola de cariño y admiración en la capital de Asturias, fue de los más aclamados en la gala celebrada en el Teatro Campoamor.

Con su habitual timidez, Messi recibió el premio Princesa de Asturias por «además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos».

«Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo», destacó también el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, presidido por la gran deportista Teresa Perales, para dar el galardón a Messi.

Así, Messi, que fue aclamado en Oviedo y estuvo en todo momento acompañado por su mujer, recibió el galardón de manos de Leonor de Borbón, la Princesa de Asturias, en un emotivo acto en la capital de Asturias. Cabe recordar que el fallo de este premio se dio a conocer a inicios del mes de junio, antes del inicio del Mundial en el que Messi, como líder de su selección, se enfrentó a España en la gran final disputada en Nueva York.