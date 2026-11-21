Hay artistas que provocan con sus obras. Aldo Comas ha decidido hacerlo también con sus palabras. Desde Girona (y ahora también un poco desde Madrid), está revolucionando el debate político español. Sus vídeos despiertan entusiasmo, indignación y no pocas controversias. Tras muchos años callado, asegura haber sentido una especie de arranque de cordura, de responsabilidad social, de verborrea contenida; cree que Dios le ha puesto ahora en el sitio para decir lo que piensa. Y aquí está, diciéndolo, en el plató de El Foco. Pero también en el campo, en sus redes o paseando por la Castellana.

Lúcido y valiente, ha convertido en arte sus palabras para remover conciencias, aunque esa exposición, admite, le ha costado amistades y amenazas contra él y su familia. Desde esa premisa, denuncia una vida cultural donde, a su juicio, muchos callan por miedo a ser señalados, y lanza sus críticas más duras al Gobierno: «El Gobierno ahora ya no es socialista, es sanchista», dice, antes de asegurar que «el sanchismo es una secta». Para empezar, así como tentempié, propone eliminar la mitad de los ministerios.

Contempla con quietud el panorama de violencia callejera, coches quemados, escaparates rotos y tiendas saqueadas. España arde de manos de esa agresividad descontrolada de aquéllos que se abanderan antifascistas.

Empezó Francia una semana antes, ahora le sigue una oleada organizada de ciudad en ciudad. Él lo avisó. Después de Francia, vamos nosotros. Le llamaron loco, radical, exagerado… Y, por supuesto, facha, ese término en el que entra cualquiera que ose a disentir de una de las medidas del Gobierno.

Aldo ve en esos episodios el síntoma de una intolerancia que considera cada vez más extendida y no vacila en señalar a sus responsables políticos: «Ahora mismo el fascismo está en la izquierda, la intransigencia está en la izquierda, la hipocresía está en la izquierda». Sin embargo, frente a la crispación, reivindica el valor de la palabra y el placer de disentir: «Yo prefiero hablar con alguien que no piensa como yo. Me encanta la dialéctica».

Disfrute de la entrevista.