‘El País’ dice ahora que «el accidente no se debió solo a un error humano» tras echar la culpa al operario Martín con los audios

El diario progubernamental El País protagoniza este domingo un completo giro de guion en su explicación sobre la tragedia ferroviaria que este miércoles se cobró la vida, hasta el momento, de 69 personas con el choque entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda, en la provincia de Toledo. Si desde el primer momento el rotativo madrileño difundió el mensaje lanzado desde el Gobierno de que el siniestro se debió única y exclusivamente a un fallo humano, llegando incluso a publicar los audios de la tragedia para culpar a Martín, el operario de Adif, este domingo le da un giro de 180 grados a su posición y cuenta en su portada que «el accidente no se debió solo a un error humano».

Es un llamativo cambio de posición, toda vez que El País fue el medio elegido por el Gobierno para trasladar, desde el primer día, que la culpa del accidente se debía a un fallo humano y no a la mala gestión del Ministerio de Transportes. El mismo miércoles del choque de trenes, El País difundió a través de su página web el audio recogido del Centro de Control de Atocha. La noticia, firmada por Carlos E. Cué, alimentaba el relato orquestado por el Gobierno con el que trataban de sacudirse las responsabilidades, cargando la culpa sobre los controladores que no transmitieron, contaban, las órdenes correctas a los trenes involucrados en el accidente.

El miércoles por la tarde, los audios difundidos por El País culpaban a los responsables de Atocha. Conforme avanzaban los días, el diario madrileño continuó haciendo bandera de este relato: en su edición del viernes, el titular de portada era el siguiente: «Los controladores de Atocha se confundieron de protocolo». Es decir, que se seguía lanzando la idea de que la responsabilidad exclusiva del accidente recaía sobre los técnicos. Este mensaje se transmitía al mismo tiempo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, trataba de transmitir la idea de que «es normal» que el sistema LZB, el dispositivo principal de seguridad en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, acumule fallos; «Se ha caído 170 veces este año», dijo. El Gobierno trataba de alimentar la idea de que la infraestructura está preparada para funcionar pese a los constantes fallos, y que fue un error humano el causante de la tragedia en esta ocasión.

Pero este relato llega este domingo a su fin en las páginas de El País. El diario lleva a su portada su nueva posición, explicando que «el accidente no se debió sólo a un error humano», en una pieza de apertura firmada por Natalia Junquera y Javier F. Magariño. Además, también en la misma portada, el mismo medio le baja el pulgar al ministro del ramo, señalándole con el siguiente titular: «Puente, el ministro que pasó de la euforia al desastre en tres días».