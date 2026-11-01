Vox señala al Gobierno de Sánchez por la invasión de Ceuta: «Es el mayor fracaso institucional de la historia reciente»

La entrada masiva de inmigrantes a Ceuta ha dejado a la ciudad autónoma ante el «mayor fracaso político e institucional» de la historia reciente de España, según denuncia Vox. Tres meses después de la invasión, la formación exige al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades y adopte medidas para recuperar la seguridad.

Los ceutíes llevan «noventa días de abandono, improvisación, incompetencia y cobardía política» por una situación que pudo y debió evitarse, sostiene el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo. El dirigente señala a Sánchez como el «principal culpable» y exige también explicaciones al presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas.

«¿Cómo es posible que una ciudad española, frontera sur de Europa, haya podido verse sometida a semejante situación sin que ninguno de sus responsables políticos haya asumido todavía una sola responsabilidad?», ha preguntado Redondo este domingo en un comunicado.

Vox reclama que se refuerce la frontera, se mantenga una presencia policial y militar permanente y se ejecuten las expulsiones que correspondan legalmente.

Vox carga contra Sánchez y Vivas

La formación rechaza que lo ocurrido el 30 de julio pueda tratarse como un episodio aislado. Redondo lo atribuye a décadas de dejación y renuncias políticas y a una «irresponsable política de apaciguamiento frente a Marruecos».

El dirigente recuerda que Ceuta ya sufrió otra entrada masiva en mayo de 2021. Pese a aquel precedente, denuncia que no se adoptaron las medidas necesarias para proteger la frontera y evitar que la ciudad volviera a quedar expuesta.

«Cinco años después de aquella primera invasión, Ceuta seguía sin disponer de las infraestructuras fronterizas que necesitaba, sin unos espigones capaces de impedir las entradas masivas y sin una estrategia de prevención y respuesta», ha afirmado. Según sostiene, quienes debían actuar conocían esa vulnerabilidad.

Aunque sitúa a Sánchez como principal responsable, Vox sostiene que Vivas tampoco puede eludir su papel. Redondo le atribuye una responsabilidad política que, a su juicio, no se puede esconder tras «fotografías, manifestaciones, discursos institucionales ni campañas de propaganda».

La formación denuncia que los vecinos, los negocios y los profesionales encargados de la seguridad han sufrido un «enorme desgaste». Mientras tanto, critica Redondo, quienes no supieron prevenir la entrada ni reaccionar en sus primeras horas, siguen en sus cargos.

Ceuta sigue esperando devoluciones

El Gobierno ceutí denunció este sábado que, tres meses después de la entrada por el Tarajal, no consta ninguna devolución por el procedimiento administrativo ordinario ni la repatriación de menores.

La ciudad tiene acogidos a 3.626 menores, según el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, frente a una capacidad ordinaria de 29 plazas. El Ejecutivo local cifra además en unas 7.500 las personas alojadas en los campamentos habilitados por el Gobierno central y estima que otras 3.000 o 4.000 podrían permanecer fuera de esos recursos.

El Gobierno ceutí distingue la falta de devoluciones ordinarias de los 13.215 retornos voluntarios y 608 expulsiones que contabiliza. Sus responsables reclaman al Ejecutivo de Sánchez que concrete los plazos para recuperar la normalidad.

Marruecos habría facilitado la invasión

La actuación de Marruecos durante la entrada masiva está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Un informe policial incorporado a la causa y publicado por OKDIARIO recoge imágenes en las que agentes marroquíes observan sin intervenir el avance de inmigrantes hacia Ceuta.

Una de las grabaciones muestra, según la ficha policial, a agentes indicando qué dirección debían tomar quienes intentaban cruzar. El informe también analiza mensajes difundidos en redes sociales y concluye que la organización de la convocatoria no respondió a un fenómeno espontáneo.

La investigación incorpora fotografías que, según el documento policial, muestran el papel de agentes marroquíes en el movimiento de personas hacia el Tarajal. Las circunstancias y posibles responsabilidades siguen bajo examen judicial.