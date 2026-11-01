El Gobierno desvió 1 millón del presupuesto para el sistema de seguridad ASFA a pagar el apoyo del PNV

El Gobierno de Pedro Sánchez retiró 1 millón de euros destinados a la seguridad ferroviaria en los últimos Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, los dedicó al «refuerzo de servicios ferroviarios» en el País Vasco, una exigencia del PNV al Ejecutivo socialista. Concretamente, el dinero salió de la partida destinada al ASFA Digital en diferentes comunidades autónomas; esto es, respaldo en la mayoría de las líneas de alta velocidad en las que se cae el sistema de seguridad. Esta tecnología entró en funcionamiento este miércoles tras la caída del sistema LZB en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El ASFA, sin embargo, no pudo evitar ese día el impacto entre dos trenes en Urda (Toledo), que ha provocado hasta ahora 69 fallecidos.

El PNV presentó dos enmiendas a las últimas cuentas públicas aprobadas, las de 2023. El partido que entonces contaba con Aitor Esteban como portavoz en el Congreso registró en la mesa una «modificación» de los Presupuestos, en primer lugar, para reducir en 1 millón de euros el proyecto relativo a los «planes transversales de implantación del ASFA digital». En su lugar, propuso utilizar ese dinero para un «refuerzo de servicios ferroviarios entre Bilbao y Karrantza».

Por otro lado, también propuso retirar un millón de euros destinados a ese sistema de seguridad para asignarlos, en su lugar, al proyecto de ejecución del cubrimiento de unas líneas ferroviarias entre el centro de Irún y el barrio de Anaka, «de conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Irún».

Todo ello, a pesar de que los propios Presupuestos reconocían que el ASFA digital sería para aplicarlo en «varias provincias de varias comunidades autónomas» mientras que la primera medida iría destinada a Vizcaya y la segunda, a Guipúzcoa.

Finalmente, la Comisión de Presupuestos aprobó el 17 de noviembre de 2022 por una amplia mayoría la primera enmienda, es decir, la que destinaba ese dinero, previsto para el ASFA digital, a los trenes entre Bilbao y Karrantza.

El Sistema ASFA, un respaldo

El sistema de Anuncio de Señal y Frenado Automático (ASFA), según los propios documentos del Ministerio de Transportes, es un «sistema de protección de respaldo adicional para el funcionamiento degradado», es decir, cuando falla el principal, que puede ser el ERTMS (más moderno) o el LZB (el que se usa en la línea del accidente de Urda). «El sistema ASFA se haría cargo de la supervisión del tren a una velocidad reducida de 200 km/h», exponen esos documentos.

El ASFA está compuesto, por un lado, por unos equipos en las vías y, por otro, por el dispositivo a bordo. Lo que hace es transmitir la información de un semáforo desde las vías al dispositivo que lleva el maquinista a bordo de su cabina. Este sistema le avisa del signo de estos semáforos y le frena si el maquinista no para por sí mismo el tren.

En el accidente de Urda, se produjo una caída del sistema de seguridad LZB, que controla las distancias entre los trenes para evitar choques. Tras ello, se activó el respaldo del ASFA. Todos los trenes que perdieron el LZB se frenaron automáticamente. La mayoría de los trenes recuperaron su marcha excepto un Iryo, que se quedó parado en las vías, mientras que el Renfe inmediatamente anterior circulaba a cerca de 200 km/h y acabó impactando contra él, ocasionando, al menos, 69 fallecimientos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en la rueda de prensa de este viernes que «los dos trenes siniestrados se detuvieron dentro del mismo cantón», es decir, del mismo tramo de vía protegido en el que, por normativa, no puede haber nunca dos trenes. «Por tanto, el sistema ASFA en principio no puede avisarles de que hay un tren dentro del cantón», ha narrado el político socialista. En otras palabras, los semáforos indican si se puede entrar o no dentro de un cantón, pero no pueden frenar al tren automáticamente si ya está en su interior.