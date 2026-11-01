La Fiscalía lleva a los tribunales a Pedro Bestard (Vox) por el presunto uso fraudulento de coches oficiales del Consell de Mallorca

La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural, por el presunto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular. La decisión llega después de una investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Socialista el pasado 2 de julio por posibles irregularidades en la utilización de los coches públicos.

El Ministerio Público ha decidido dar este paso tras investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia sostiene que Bestard habría utilizado de forma sistemática y reiterada varios vehículos oficiales para fines privados, llegando incluso a disponer de algunos de ellos en exclusiva. Los socialistas consideran que estos hechos podrían constituir, además de malversación continuada de caudales públicos, delitos de prevaricación y falsedad documental.

En el marco de sus diligencias, el grupo socialista solicitó a la Fiscalía que tomara declaración a responsables técnicos y administrativos del Consell, entre ellos la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, la secretaría técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora de la institución.

Asimismo, reclamó documentación sobre la utilización de los vehículos adscritos al departamento dirigido por Bestard, incluidos los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, los gastos de mantenimiento y los posibles datos de geolocalización.

La polémica salió a la luz el pasado mes de mayo, cuando se conoció que el vicepresidente segundo habría utilizado tres vehículos oficiales en régimen de exclusividad sin contar con autorización para ello. Tras hacerse públicos los hechos, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ordenó la elaboración de varios informes técnicos internos para analizar la utilización de los coches.

Estos documentos concluyeron que Bestard había hecho uso exclusivo de los tres vehículos sin que existiera una autorización que acreditara su asignación en esas condiciones. No obstante, los informes reconocían que se trataba de una actuación que «no es una conducta apropiada», aunque señalaban que no era posible «determinar de forma categórica el uso indebido».

Pese a las conclusiones de los informes internos, el Consell de Mallorca decidió no adoptar medidas contra Bestard y dio por cerrado el expediente con la elaboración de una instrucción interna destinada a regular el uso de los vehículos oficiales de la institución.

Ahora, la decisión de la Fiscalía de presentar una querella abre una nueva vía judicial para esclarecer si el uso de los coches públicos se ajustó a la normativa y si se produjo algún perjuicio para las arcas públicas.