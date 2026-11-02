Controladores de Adif dejan sus puestos por la presión y son sustituidos por otros con menos experiencia

La tragedia de Urda (Toledo) —hasta el momento con 69 muertos— ha dejado al descubierto las condiciones en las que trabajan los técnicos del centro de control de mando de Adif. El ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en desviar la responsabilidad del accidente a un fallo en las órdenes emitidas por un controlador de este centro, obviando la avería del sistema de seguridad LZB que provocó el fatal desenlace.

Desde el primer momento, el Gobierno puso la mirada en una orden aparentemente errónea de un controlador del centro de Atocha, que autorizó al maquinista del AVE seguir con «marcha normal» y no «a la vista», como rige el protocolo. En los primeros minutos tras la tragedia, fuentes gubernamentales trasladaron el mensaje: «Un error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización es la posible causa del accidente». Ni una palabra sobre la caída inusual del sistema LZB, que afectó a 63 kilómetros y provocó la detención de ocho trenes.

El centro de control es el último escalón ante los fallos de un sistema automatizado que debe garantizar la seguridad del tráfico ferroviario. En este caso, fallaron varios círculos de seguridad, empezando por el LZB y siguiendo por el sistema de reemplazo, la señalización externa en la vía que debería haber detenido el tren automáticamente.

«Se sienten desamparados»

En el centro trabajan operarios que vigilan en todo momento el tráfico ferroviario y establecen las comunicaciones oportunas. Trabajadores que hoy «están en shock» por lo sucedido y también porque «el ministro los haya responsabilizado». «Se sienten desamparados, desprotegidos», afirma Pedro Poves, portavoz del sindicato CSIF.

La situación de estos trabajadores se define por las largas jornadas, la falta de personal y especialmente por la «alta presión». La consecuencia: «La gente huye de estos puestos, hay mucha rotación y los ocupan los que menos experiencia tienen». Los sueldos oscilan entre los 1.700 y 2.000 euros mensuales.

Con una plantilla insuficiente, estos controladores deben dirigir el tráfico en condiciones de saturación. Desde hace unos años, los fallos de transmisión del sistema de seguridad LZB en la línea Madrid-Sevilla son «habituales», según denuncian los maquinistas.

El propio ministro Puente reconoció este viernes que, sólo en el último año, se han registrado 176 fallos, algo que considera «normal». Los maquinistas aprecian que estas caídas se producen especialmente desde que se está sustituyendo este sistema por el ERTMS, más avanzado y homologado en la Unión Europea, «quizás» por falta de mantenimiento y la indisposición de piezas de reemplazo. Lo que «no es normal», señalan también, es una avería de la magnitud de la de Urda, que afectó a más de 60 kilómetros, porque eso «no es un simple fallo de transmisión».

Puente rechaza dimitir

En su comparecencia ante los medios, este viernes, Puente rechazó de nuevo dimitir y aseguró que su forma de «asumir responsabilidades» es «dar la cara». Insistió en que, en este momento, los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de mando de Adif, como principal causa del choque de dos trenes de alta velocidad que circulaban por la misma vía.

«Quiero dejar claro que no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a perjudicar responsabilidades antes de que concluya esa investigación, pero tampoco voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpable», señaló el ministro después de que los sindicatos y la oposición le acusaran de señalar al trabajador de Adif que dio la orden de continuar al tren que terminó chocando.

Según Puente, que ha confirmado que ha recibido el respaldo de Pedro Sánchez, se exigirán responsabilidades individuales «por los cauces correspondientes» si finalmente la investigación demuestra que hubo «fallos en los controles o en la organización».

Además, ante la pregunta de una de las periodistas presentes en la comparecencia, Puente ha contestado que no sabe «qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima» que él dimita.

«No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita, en qué medida, de cero a cien, cuánto le reconforta si ha perdido a un hijo, si ha perdido a su padre, si ha perdido a un hermano, si ha perdido una pierna… No lo sé, no sé si es relevante, sinceramente», ha respondido Puente después de que la periodista preguntara si «dimitiría» en caso de que «su dimisión reconfortara algo a las víctimas».