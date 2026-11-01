Vox se personará como acusación popular en el accidente de Urda: «Exigimos toda la verdad»

Vox se personará en la causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo). «Exigimos toda la verdad», ha sostenido el presidente de la formación, Santiago Abascal, en el anuncio de personarse como acusación popular en la causa judicial abierta por el trágico accidente en el que hay confirmadas 69 personas fallecidas, de las cuales hay decenas de desaparecidos, y 36 viajeros hospitalizados.

Abascal ha reclamado que se esclarezcan todas las circunstancias de la tragedia y ha calificado de «canallada de la peor especie» que se intente atribuir la responsabilidad a un trabajador por los posibles fallos técnicos.

«Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial. Vox va a volver a personarse en este asunto como acusación para que podamos conocer toda la verdad», ha afirmado en una entrevista publicada este domingo por El Mundo.

Vox ha exigido también que se protegen todas las pruebas del accidente para evitar que se repita lo ocurrido en Adamuz, donde, según ha denunciado, se retiraron del lugar de los hechos elementos probatorios importantes. La formación quiere garantizar así la conservación de las evidencias que puedan resultar determinantes para esclarecer las causas del siniestro. Además los de Abascal se han querellado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por homicidio y lesiones por imprudencia grave.

El líder de Vox ha cargado especialmente contra los intentos de señalar a un trabajador como responsable de la tragedia. «Señalar a un trabajador e intentar convencer a la opinión pública de que es un error humano y exponer a ese trabajador es una canallada de la peor especie», ha sostenido.

A su juicio, la investigación debe centrarse en determinar por qué fallaron los sistemas técnicos y por qué no se habían introducido mejoras en los mecanismos de seguridad. «¿Qué está pasando para que fallen los sistemas técnicos? ¿Qué estaba pasando para que no se mejoraran los sistemas de seguridad?», se ha preguntado.

Abascal ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la «degradación de las infraestructuras» y del «abandono» al que, en su opinión, está sometida España. «España tenía un sistema ferroviario del que sentirnos orgullosos y eso se ha desplomado de una manera brutal y trágica», ha lamentado.

Vox exige auditar de los gastos de Transportes

En materia económica, Abascal ha reclamado una «revisión total de los gastos del Estado» y una «auditoría completa» para eliminar partidas que considera prescindibles. Entre ellas, ha mencionado los gastos políticos, los destinados al mantenimiento de las estructuras sindicales y patronales y los derivados de «la imposición de agendas como el Pacto Verde, las agendas de género o la Agenda 2030».

El dirigente ha defendido que los recursos procedentes de los impuestos se destinen a «las cosas verdaderamente importantes en España», como la sanidad, la educación, la seguridad en las calles y las infraestructuras.

Asimismo, ha defendido que Vox mantenga su actividad política pese al luto decretado por las víctimas del accidente ferroviario. «Estar de luto no significa dejar de trabajar», ha señalado. «Que nadie utilice el luto para callarnos», ha añadido, antes de criticar la «hipocresía» de los políticos que acuden a los funerales y después, según ha denunciado, se olvidan de los afectados.