Vox se querella contra Óscar Puente por homicidio imprudente por el accidente de Urda

Vox ha presentado este jueves una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en la modalidad de comisión por omisión, por el accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones del municipio de Urda (Toledo).

La formación que lidera Santiago Abascal sostiene que deben investigarse las posibles responsabilidades del ministro Óscar Puente por un presunto incumplimiento de sus obligaciones de dirección, control y supervisión en materia de seguridad ferroviaria. El escrito solicita esclarecer qué información recibió Puente, qué advertencias pudo conocer y qué medidas adoptó para garantizar la seguridad de la red ferroviaria.

La querella pone el foco en las actuaciones del Ministerio tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como en las advertencias y reclamaciones formuladas posteriormente. Vox también alude al acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero entre el departamento de Transportes y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento, aumentar el personal y mejorar la seguridad ferroviaria.

En este sentido, la formación reclama que se compruebe si el Ministerio cumplió los compromisos adquiridos y que se identifiquen las siete medidas que, según la información recogida en el escrito, continuaban en tramitación a fecha de 16 de octubre.

Vox pide que Óscar Puente declare como investigado

Entre las diligencias solicitadas al Tribunal Supremo, Vox pide que Óscar Puente comparezca como investigado para esclarecer su actuación y las posibles omisiones en el ejercicio de sus responsabilidades. La formación también reclama que se incorporen a la investigación los informes, las comunicaciones y las alertas recibidas por el Ministerio y por Adif sobre las condiciones de seguridad de la infraestructura ferroviaria.

El escrito solicita, además, que se examinen los protocolos aplicables ante posibles fallos de los sistemas de protección ferroviaria, con el objetivo de determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos y si existían deficiencias que pudieran haber influido en el siniestro.

La querella incluye la petición de tomar declaración a responsables del departamento ministerial, representantes sindicales y miembros de la asociación de víctimas de Adamuz. Vox pretende que sus testimonios permitan reconstruir las advertencias realizadas, las medidas acordadas y su grado de ejecución.

Asimismo, reclama una prueba pericial independiente que determine las deficiencias existentes en materia de seguridad y mantenimiento, así como las medidas concretas que, de haberse adoptado, podrían haber evitado la colisión.

La querella busca esclarecer si el titular de Transportes conocía o debía conocer las deficiencias de seguridad y si adoptó las medidas necesarias para corregirlas. Se trata de determinar, por tanto, si existieron incumplimientos de sus obligaciones que pudieran tener relevancia penal, una cuestión que deberá dilucidarse durante la investigación judicial.