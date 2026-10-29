El análisis de la tragedia por Carlos Quero en OKDIARIO: «Somos un ex país en vías de subdesarrollo»

«Somos un ex país en vías de subdesarrollo», ha sostenido el diputado nacional Carlos Quero, portavoz de Vox en Vivienda, en su análisis sobre la tragedia de tren en Urda (Toledo) para OKDIARIO. El político de Vox ha intervenido en el programa especial dirigido por Vicente Gil este miércoles.

«En España los trenes descarrilan, y mueren más en un año que los que han muertos en años en la India. Tenemos un estado en vías de subdesarrollo, que lleva a que la gente muera, porque la corrupción mata», ha sostenido a las puertas del Ayuntamiento de Cibeles, tras el minuto de silencio.

Quero denuncia la falta de inversión en infraestructuras ferroviarias y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «utilizar el luto para silenciar las críticas tras la tragedia». Con un lazo negro en la solapa, Quero ha defendido que expresar solidaridad con las víctimas no implica renunciar a exigir responsabilidades políticas.

En declaraciones a OKDIARIO, el dirigente de Vox ha expresado su «frustración», su «rabia» y su indignación ante lo sucedido, y ha asegurado que España se está convirtiendo en «un ex país en vías de subdesarrollo».

«Absolutamente nada funciona en España», ha afirmado, antes de comparar los impuestos que pagan los ciudadanos con los de países como Noruega o Suecia, mientras tenemos «unos servicios de Pakistán», para denunciar que las infraestructuras españolas, «no están a la altura de lo que se recauda».

«Tenemos récord de recaudación por parte del Estado y peores servicios que nunca y peor inversión que nunca», ha denunciado. Para respaldar su crítica, ha aludido a los datos de inversión ferroviaria por habitante, que, según ha señalado, se sitúa actualmente en un tercio de la registrada en 2009. Quero ha subrayado que la población española ha aumentado, que cada vez hay más viajeros y que las vías son más antiguas, mientras la inversión se ha reducido.

El dirigente de Vox también ha extendido sus críticas a otras infraestructuras. Ha recordado las consecuencias de la DANA y ha acusado a los gobiernos de no ejecutar las obras hidráulicas que considera necesarias para evitar nuevas tragedias. Asimismo, ha mencionado los apagones eléctricos y el deterioro de la vivienda como ejemplos de una situación que, en su opinión, evidencia la incapacidad de los responsables públicos para garantizar servicios e infraestructuras adecuados.

«La corrupción mata»

Quero ha cuestionado, además, el destino del dinero recaudado a los contribuyentes y ha puesto el foco en la inversión ferroviaria realizada fuera de España. En concreto, ha denunciado que «1.500 millones de euros de los españoles» se hayan destinado, según sus palabras, «a reforzar y mejorar los trenes de Marruecos y Egipto», mientras considera insuficiente la inversión en la red nacional.

«¿Dónde están los trenes de España?», se ha preguntado. Para el dirigente de Vox, garantizar la seguridad de los viajeros debe convertirse «en una prioridad nacional», de modo que los ciudadanos puedan desplazarse por motivos laborales, familiares o personales sin temor a sufrir un accidente. «La corrupción mata», ha sentenciado, al vincular la falta de inversión y la gestión política con el deterioro de los servicios públicos.

«Los criminales lo que quieren es que los demás estemos callados y amordazados», ha afirmado. A su juicio, la mejor forma de estar a la altura de la tragedia es denunciar la gestión del Gobierno y reclamar explicaciones sobre el estado de las infraestructuras. «La mejor manera de estar a la altura de la situación es denunciar al Gobierno corrupto, traidor y criminal que nos ha traído a esta situación», ha asegurado.

Críticas a los sindicatos por señalar la iniciativa privada

Durante la entrevista con OKDIARIO, el dirigente de Vox también ha cuestionado que un sindicato haya señalado a la compañía privada Iryo por su vinculación con el capitalismo liberal. Quero ha defendido que el debate debe centrarse en determinar quién tenía las competencias sobre la seguridad y la protección de las infraestructuras ferroviarias.

«El sistema de seguridad y la protección de las infraestructuras y las vías corre a cargo de Iryo, corre a cargo de Adif, ¿de quién corre a cargo? Esta es la pregunta que hay que hacerse», ha planteado.

Quero ha censurado que se pueda trasladar la responsabilidad a un trabajador particular antes de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Sus críticas se dirigen tanto a los sindicatos como a la gestión de la información sobre el accidente, aunque la investigación deberá establecer las causas y las posibles responsabilidades.

«No permitiremos que este país siga cayendo por el precipicio»

En el tramo final de la entrevista, Quero ha enviado un mensaje a las víctimas y a los ciudadanos que, según ha señalado, sufren las consecuencias del deterioro de los servicios públicos. El dirigente de Vox ha resumido sus sentimientos en una mezcla de «frustración absoluta», rabia, desesperación y tristeza, y ha trasladado a los afectados su «abrazo más grande».

Quero ha concluido con un compromiso político: «No permitiremos que este país siga cayendo por el precipicio». Una declaración con la que ha reivindicado la necesidad de exigir responsabilidades y cambiar la gestión de las infraestructuras para evitar que una tragedia como la ferroviaria vuelva a repetirse.