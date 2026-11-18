CaixaBank repartirá más de 1.700 regalos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad en Baleares a través de su programa El Árbol de los Sueños. En su novena edición, la iniciativa solidaria pone el foco en la cadena colaborativa que crean empleados, clientes particulares y clientes empresas, junto a entidades sociales, con el objetivo común de que niños en situación de vulnerabilidad y personas mayores que viven en residencias o pueden encontrarse en situación de soledad no deseada vean cumplidos sus deseos y reciban el regalo que quieren en las fiestas navideñas.

El Árbol de los Sueños se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank en las Islas, que disponen desde este 18 de noviembre de un total de 1664 cartas escritas por niños y niñas de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Además, el programa ha incorporado en Baleares las cartas de otras 84 personas mayores que viven en albergues públicos para personas sin hogar y que se distribuirán entre empresas clientes del banco.

Los clientes de la entidad financiera que quieran participar en el Árbol de los Sueños deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño o niña en la que detallará el regalo concreto que desea para estas fiestas navideñas. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 11 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las más de 19 entidades sociales colaboradoras en Baleares organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los participantes, teniendo en cuenta que para muchas familias este puede ser el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre clientes y empleados de la entidad.

La imagen de El Árbol de los Sueños en esta edición ha sido fruto de una acción colaborativa que se ha llevado a cabo entre 200 niños, personas mayores, usuarios de entidades sociales y el colectivo artístico Boa Mistura, que ha realizado proyectos en más de 40 países y ha colaborado con destacadas organizaciones internacionales como Naciones Unidas y ONGs como Greenpeace, Amnistía Internacional o Aldeas Infantiles.

En las islas, la iniciativa cuenta además con la implicación de 27 empresas y entidades que se han sumado al programa apadrinando cartas y contribuyendo a que más niños, niñas y personas mayores puedan ver cumplidos sus deseos esta Navidad. Entre ellas se encuentran Achinib , Arabella Hotels, Art Dança, Barceló Hotel Group, Bongrup, Juaneda Hospitales, Creu Roja Illes Balers, Cub Esplai Utopia, De Pinta en Ample, Estel Ingeniería y Obras, Fundació Reial Mallorca, Grupo Auditae, MAC Hotels, Inca Mallorca Solidaria, Zafiro Hotels, Jumbo Tours, Piñero, MarSenses, Melikà Hotels International, Perfumes Club, Polarier, Proa Group, Grupo Roxa, Grupo Sampol, Secot, Trablisa y Urbia.

Su colaboración refuerza la cadena de solidaridad que cada año hace posible que cientos de personas en situación de vulnerabilidad vivan estas fechas con mayor ilusión y acompañamiento.

El compromiso social de CaixaBank como seña de identidad

El compromiso social es el motor que impulsa la actividad de CaixaBank y marca la diferencia en su forma de acompañar a las personas. A través de la Acción Social, impulsa programas, iniciativas y campañas solidarias que contribuyen a dar respuesta a retos de la sociedad. En colaboración con la Fundación «la Caixa» y gracias a la red de oficinas más extensa del país, detectan necesidades sociales desde la cercanía canalizanar ayudas.

Este compromiso de CaixaBank la ha convertido en la primera entidad financiera en certificar su modelo de Acción Social con AENOR y, también, ha sido reconocida por los principales organismos internacionales.

El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.