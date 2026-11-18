Encontrar un calzado que combine estilo, comodidad y un precio ajustado es uno de los objetivos habituales cuando llega el momento de renovar el armario. Las botas y los botines se convierten en protagonistas durante los meses fríos, ya que permiten completar conjuntos de diario y también estilismos más cuidados. Zara y Mango tienen varias propuestas en tonos marrones que destacan por sus acabados de serraje, sus tacones y sus siluetas, y especialmente cuando se trata de obtener los mejores descuentos del Black Friday.

Entre ellas hemos seleccionado cuatro modelos que ya cuentan con ofertas y cuyos precios pueden resultar interesantes para incorporar un diseño versátil a la colección. La selección incluye dos botines de Mango y dos botas de Zara. No todos responden al mismo uso: hay opciones de tacón bloque, otras de tacón fino y diseños de caña alta que aportan una presencia más marcada. También cambian las alturas, los acabados y los sistemas de cierre, detalles que conviene revisar antes de elegir. Los importes indicados corresponden a los precios facilitados para esta selección y pueden variar según la talla, el color o la disponibilidad. Por eso, además de fijarse en el porcentaje de descuento, interesa valorar qué diseño encaja mejor con el calzado que ya tenemos y con la frecuencia con la que pensamos llevarlo.

Los descuentos del Black Friday en botas y botines

Botín de serraje con tacón bloque de ocho centímetros

El primer botín de Mango pasa de 49,99 a 35,99 euros, lo que supone un descuento del 28%. Está disponible en marrón tabaco y chocolate y está confeccionado en piel bovina de serraje.

Su diseño incorpora puntera acabada en punta, tacón bloque de ocho centímetros y cierre de cremallera. El detalle de recorte añade un elemento decorativo que rompe la continuidad del material y le da un aspecto más elaborado.

Por la altura del tacón, puede encajar en conjuntos en los que se busque estilizar la figura sin recurrir a un tacón fino. El bloque ofrece una base más ancha y combina bien con pantalones rectos, vaqueros ligeramente acampanados o vestidos midi.

El marrón tabaco aporta calidez, mientras que el chocolate permite crear conjuntos tonales con prendas beige, camel o crema. Al tratarse de serraje, conviene proteger la piel antes del primer uso y evitar que se moje en exceso.

Botín de serraje con puntera redondeada y tacón de 6,5 centímetros

La segunda propuesta de Mango también tenía un precio inicial de 49,99 euros y ahora tiene un precio de 35,99 euros, con una rebaja del 28%. Comparte la composición de piel bovina de serraje y los colores marrón tabaco y chocolate, pero presenta una silueta diferente.

En este caso, la puntera es redondeada y el tacón bloque mide 6,5 centímetros. No incorpora el detalle de recorte del otro modelo, por lo que su acabado resulta más sencillo y discreto.

Esta diferencia puede ser decisiva para quien prefiera un botín menos afilado y fácil de integrar en el vestuario cotidiano. La puntera redonda aporta una línea clásica, mientras que el tacón medio permite ganar altura sin llegar a los ocho centímetros del primer diseño.

Bota fruncida de serraje: caña alta y tacón bloque

Zara rebaja su bota fruncida de serraje de 89,95 a 55,99 euros, un descuento anunciado del 37%. En color marrón, este modelo destaca por su caña alta con fruncidos, un detalle que aporta movimiento y evita que la superficie quede completamente lisa.

Se calza mediante un sistema pull on, sin un cierre tradicional, y tiene acabado en punta y tacón alto de bloque de 6,5 centímetros.

La combinación de caña alta y tacón permite llevarla con vestidos cortos, faldas o prendas de punto. El serraje marrón es una alternativa a la piel lisa y encaja especialmente bien con tonos tierra, negro y vaqueros.

Su diseño tiene suficiente protagonismo para convertirse en el centro del conjunto, por lo que puede combinarse con prendas superiores más sencillas. Es una opción para quienes buscan una bota con personalidad y una silueta que estilice visualmente la pierna.

Bota de tacón combinada: una silueta más estilizada

La otra opción de Zara es una bota de tacón combinada en marrón arena. Su precio pasa de 59,95 a 39,99 euros, con un descuento del 33%. El diseño incorpora pespuntes decorativos, caña elástica y una hebilla metálica en el lateral.

Se cierra mediante una cremallera y termina en punta. El tacón alto y fino mide 7,5 centímetros, por lo que ofrece una apariencia más estilizada que las alternativas de tacón bloque.

El acabado elástico de la caña puede ayudar a que la bota se adapte a la pierna, aunque es importante comprobar que no apriete al caminar o al sentarse.

El tono arena combina con prendas claras, vaqueros y conjuntos monocromáticos en marrón. Puede ser una elección para ocasiones en las que se busque un calzado más arreglado, sin llegar a la formalidad de un zapato clásico.