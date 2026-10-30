Los maquinistas desmienten a Puente: «Una avería del sistema de seguridad que afecte a 63 kilómetros no es normal»

Óscar Puente ha tratado de minimizar la caída del sistema LZB, que originó el fatal desenlace en Urda (Toledo) —con al menos 69 fallecidos—, afirmando que, en lo que va de año, este sistema de seguridad ha fallado en 176 ocasiones. «¿Es normal que el LZB falle?», ha dicho el ministro, «es tan habitual y tan posible que un fallo está reconocido en el propio reglamento y la actuación está perfectamente pautada». Los maquinistas, en cambio, matizan esa afirmación: «Una cosa son los fallos de transmisión, que sí son habituales y cada vez más frecuentes, y otra una avería que afecte a más de 60 kilómetros», advierte un portavoz del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF).

En su comparecencia ante los medios, este viernes, Puente ha explicado que la mayoría de las incidencias «se deben a circunstancias totalmente ajenas al propio sistema, como vandalismo, robos de cable, obras en la infraestructura, pérdidas de mantenimiento, incidencias climatológicas». «Los sistemas de seguridad están en soportes físicos que fallan», ha seguido argumentando el ministro, para explicar que es habitual y esperable que el sistema colapse. Más aún, ha destacado que el tramo del siniestro es «muy conflictivo». La avería afectó a ocho trenes en un recorrido de 63 kilómetros.

La línea Madrid-Sevilla es la única que sigue operando bajo la tecnología LZB, implantada en 1992, cuando se inauguró. Según Puente, se trata de un sistema «contrastadísimo», que debe reemplazarse «no porque no sea bueno, sino porque ya no se fabrica». En la actualidad, se está procediendo a la sustitución por el sistema ERTMS, homologado en la Unión Europea. Las obras van con retraso. El fallo en el sistema LZB desencadenó las comunicaciones con el centro de control en Atocha y, posteriormente, llegó el choque fatal.

Fallos más frecuentes

Desde hace tiempo, los maquinistas vienen advirtiendo de los fallos de transmisión cada vez más frecuentes en la línea. Fuentes del sector lo atribuyen a las obras de reemplazo y, con ello, a una posible falta de mantenimiento del sistema LZB, ya en desuso y con componentes que ya no se fabrican.

Las caídas de transmisión en la línea son habituales, como reconoce el ministro. «Hace unos años era muy raro que en tu jornada laboral tuvieses una pérdida de señal y cada vez es más habitual. Casi diario. Es raro la semana que no tienes una pérdida de transmisión, que puede ser por diferentes cosas», comentan fuentes consultadas por este periódico.

Pero una cosa son esos fallos de transmisión, insisten, y otra una caída como la que ocurrió en Urda. Eso no es habitual. «¿Por qué se ha caído el sistema en más de 60 kilómetros?», se plantean desde SEMAF. Una cuestión que Puente no ha respondido.

El ministro, una vez más, se ha negado a dimitir. Ha explicado que cuando el sistema falla «son las personas las que entran en control de la marcha».