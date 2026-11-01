Así queda el palmarés del Mundial de Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli: todos los campeones de la historia
El italiano suma su nombre a una larga lista de pilotos que se llevaron el título mundial
Es el más joven de la historia en ganar el Mundial y el primer italiano en 73 años
Kimi Antonelli es el nuevo campeón de la Fórmula 1. Con 20 años, el italiano es el piloto más joven en ganar el Mundial de F1, un hito total que ha conseguido en el GP de México, todavía con varias carreras por disputarse. Antonelli, de Mercedes, ha sido el claro dominador del Mundial.
Antonelli es, además, el tercer italiano que consigue ganar el Mundial de F1. Los otros dos son Giuseppe Farina, que ganó el primer campeonato de todos en 1950, y Alberto Ascari, que los consiguió en 1952 y 1953. Así, 73 años después, un italiano gana el Mundial de Fórmula 1.
Quién ganó el Mundial de Fórmula 1 2026
El campeón del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2026 ha sido Kimi Antonelli. El piloto nació el 25 de agosto del 2006 en Bolonia, por lo que tiene 20 años. Antes de ser campeón de F1, ya lo fue de Europa de karting (cinco veces), de Italia y Alemania de Fórmula 1, también de los Motorsport Games de la FIA, campeón de la Fórmula Regional de Medio Oriente y de Europa.
Quién es el piloto que ha ganado más veces el Mundial de F1
Dos son los pilotos que más títulos mundiales de Fórmula 1 tienen en su palmarés. Son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete. El alemán consiguió sus títulos en los años 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Hamilton, por su parte, los consiguió en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Palmarés del Mundial de Fórmula 1
- 2026: Kimi Antonelli
- 2025: Lando Norris
- 2024: Max Verstappen
- 2023: Max Verstappen
- 2022: Max Verstappen
- 2021: Max Verstappen
- 2020: Lewis Hamilton
- 2019: Lewis Hamilton
- 2018: Lewis Hamilton
- 2017: Lewis Hamilton
- 2016: Nico Rosberg
- 2015: Lewis Hamilton
- 2014: Lewis Hamilton
- 2013: Sebastian Vettel
- 2012: Sebastian Vettel
- 2011: Sebastian Vettel
- 2010: Sebastian Vettel
- 2009: Jenson Button
- 2008: Lewis Hamilton
- 2007: Kimi Raikkonen
- 2006: Fernando Alonso
- 2005: Fernando Alonso
- 2004: Michael Schumacher
- 2003: Michael Schumacher
- 2002: Michael Schumacher
- 2001: Michael Schumacher
- 2000: Michael Schumacher
- 1999: Mika Hakkinen
- 1998: Mika Hakkinen
- 1997: Jacques Villeneuve
- 1996: Damon Hill
- 1995: Michael Schumacher
- 1994: Michael Schumacher
- 1993: Alain Prost
- 1992: Nigel Mansell
- 1991: Ayrton Senna
- 1990: Ayrton Senna
- 1989: Alain Prost
- 1988: Ayrton Senna
- 1987: Nelson Piquet
- 1986: Alain Prost
- 1985: Alain Prost
- 1984: Niki Lauda
- 1983: Nelson Piquet
- 1982: Keke Rosberg
- 1981: Nelson Piquet
- 1980: Alan Jones
- 1979: Jody Scheckter
- 1978: Mario Andretti
- 1977: Niki Lauda
- 1976: James Hunt
- 1975: Niki Lauda
- 1974: Emerson Fittipaldi
- 1973: Jackie Stewart
- 1972: Emerson Fittipaldi
- 1971: Jackie Stewart
- 1970: Jochen Rindt
- 1969: Jackie Stewart
- 1968: Graham Hill
- 1967: Denny Hulme
- 1966: Jack Brabham
- 1965: Jim Clark
- 1964: John Surtees
- 1963: Jim Clark
- 1962: Graham Hill
- 1961: Phil Hill
- 1960: Jack Brabham
- 1959: Jack Brabham
- 1958: Mike Hawthorn
- 1957: Juan Manuel Fangio
- 1956: Juan Manuel Fangio
- 1955: Juan Manuel Fangio
- 1954: Juan Manuel Fangio
- 1953: Alberto Ascari
- 1952: Alberto Ascari
- 1951: Juan Manuel Fangio
- 1950: Giuseppe Farina