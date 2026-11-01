Así queda el palmarés del Mundial de Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli: todos los campeones de la historia

Kimi Antonelli es el nuevo campeón de la Fórmula 1. Con 20 años, el italiano es el piloto más joven en ganar el Mundial de F1, un hito total que ha conseguido en el GP de México, todavía con varias carreras por disputarse. Antonelli, de Mercedes, ha sido el claro dominador del Mundial.

Antonelli es, además, el tercer italiano que consigue ganar el Mundial de F1. Los otros dos son Giuseppe Farina, que ganó el primer campeonato de todos en 1950, y Alberto Ascari, que los consiguió en 1952 y 1953. Así, 73 años después, un italiano gana el Mundial de Fórmula 1.

Quién ganó el Mundial de Fórmula 1 2026

El campeón del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2026 ha sido Kimi Antonelli. El piloto nació el 25 de agosto del 2006 en Bolonia, por lo que tiene 20 años. Antes de ser campeón de F1, ya lo fue de Europa de karting (cinco veces), de Italia y Alemania de Fórmula 1, también de los Motorsport Games de la FIA, campeón de la Fórmula Regional de Medio Oriente y de Europa.

Quién es el piloto que ha ganado más veces el Mundial de F1

Dos son los pilotos que más títulos mundiales de Fórmula 1 tienen en su palmarés. Son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete. El alemán consiguió sus títulos en los años 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Hamilton, por su parte, los consiguió en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Palmarés del Mundial de Fórmula 1