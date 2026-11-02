Rafa Jódar – Tabilo: cuándo es, horario y dónde ver por TV en directo y en vivo online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 ha arrancado y en esta primera ronda va a debutar Rafa Jódar, que se tendrá que ver las caras con el chileno Alejandro Tabilo. Este será el quinto encuentro que juegan entre ambos y el balance es muy positivo para el español, ya que ha conseguido ganar en tres ocasiones por sólo una del sudamericano. Además, la última vez fue hace apenas una semana en Basilea. Te contamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Tabilo: horario del partido del Masters 1000 de París 2026

Rafa Jódar debuta en primera ronda del Masters 1000 de París 2026 enfrentándose a Alejandro Tabilo. Hay que recordar que el de Leganés ya se impuso al chileno hace una semana en el ATP 500 de Basilea, aunque en el siguiente choque quedó eliminado a manos de Valentin Vacherot. Veremos si ahora es capaz de repetir el triunfo y así avanzar a la segunda fase de este mítico torneo que se disputa en la capital gala.

A nadie se le escapa que este 2026 ha sido el año de consagración de Rafa Jódar, que ha conseguido ser el tenista que más rápido se ha metido en el top 10. Entre sus logros, consiguió ganar el ATP 250 de Marruecos y la Laver Cup, aunque cayó en las finales de Washington y del Masters 1000 de Shanghái.

La organización de este torneo parisino ha programado el Rafa Jódar – Tabilo de la primera ronda del Masters 1000 de París 2026 para este lunes 2 de noviembre. El encuentro entre el madrileño y el chileno se jugará en la pista central y no comenzará antes de las 12:10 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver el Rafa Jódar – Tabilo en el Masters 1000 de París 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos en exclusiva en España todos los partidos que se disputen en el Masters 1000 de París 2026. El Rafa Jódar – Tabilo de primera ronda se podrá ver en directo por televisión a través de Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7). Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en la capital francesa. En la app Tennis TV, que también es de pago, se podrá ver esta competición, pero no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que vaya sucediendo en el Masters 1000 de París 2026, donde estaremos muy atentos a lo que hagan los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados. Cuando acabe el Rafa Jódar – Tabilo publicaremos la crónica del choque.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Tabilo del Masters 1000 de París 2026

Para terminar, aclarar que todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de primera ronda del Masters 1000 de París 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el país vecino para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Rafa Jódar – Tabilo.