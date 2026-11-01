Cuánto dinero gana Kimi Antonelli por ser campeón del Mundial de Fórmula 1 2026

Kimi Antonelli se ha proclamado campeón del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en el Gran Premio de México. El piloto italiano se ha convertido en el ganador más joven de la historia de la competición. Lo ha hecho, además, con una amplia diferencia respecto a su predecesor. El anterior registro estaba en manos de Sebastian Vettel, campeón del mundo con Red Bull con 23 años y 134 días. Antonelli fija la nueva marca en 20 años y 68 días y, más allá de la gloria deportiva, recibirá un jugoso premio económico por el título.

Sin embargo, este dinero no procede de la propia Fórmula 1. Los pilotos no reciben ningún premio económico por sus resultados deportivos, ya sean carreras, podios o campeonatos, por parte de la competición. Los bonus provienen de sus propias escuderías y dependen de los contratos firmados ente equipo y piloto.

El caso más reciente, el campeonato de Lando Norris en 2025, le supuso una recompensa de cinco millones de dólares. Cantidad a la que sumó medio millón de dólares por victoria en carrera (ganó ocho de ellas) y un bonus por podio que le hizo rondar los 10 millones de dólares de ganancias por sus resultados deportivos.

El premio económico de Antonelli por ganar el Mundial de F1

En cuanto a Kimi Antonelli, se desconocen los detalles de su contrato con Mercedes en lo que respecta a los bonus por rendimiento. Su salario sí es público, y se encuentra entre los más bajos de toda la parrilla. El recién proclamado campeón del mundo de F1 percibe dos millones de dólares por temporada. Una cifra que se disparará tras su reciente victoria. Si sus cifras son similares a las de Lando Norris, doblará su sueldo anual con los cinco millones de dólares que recibirá como campeón del Mundial de Pilotos.

La superioridad con la que se ha impuesto el piloto de Mercedes en el campeonato también repercutirá para bien en su bolsillo. Antonelli se ha impuesto en nueve de las 18 carreras disputadas hasta la fecha, y sólo se ha bajado de los tres escalones del podio en tres ocasiones. Además, tras el GP de México, dispondrá de cuatro pruebas más (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) para engordar sus cifras. Con un bonus aproximado de medio millón de dólares por victoria como el de Lando Norris, Antonelli percibiría cuatro millones y medio por sus nueve triunfos hasta la fecha.

Cuánto dinero gana Mercedes por el Mundial de Constructores de la F1

El premio económico que entrega la Fórmula 1 en función del rendimiento deportivo va a parar a las escuderías, que en 2025 percibieron un 45% del total generado por la competición, de acuerdo con RacingNews 365. McLaren recibió 149,3 millones de euros la pasada temporada por su título en el Mundial de Constructores; un 14% del monto distribuido entre las escuderías.

Tras dos años de dominio del equipo papaya, Mercedes ha recuperado el trono con una aplastante victoria del dúo compuesto por Kimi Antonelli y George Russell. Con el primer puesto ya conseguido por el italiano, Russell librará una pelea a cinco junto a Hamilton, Verstappen, Leclerc y Norris por el segundo puesto del campeonato de pilotos en los cuatro Grandes Premios restantes.