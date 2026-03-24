Adiós a las aspiradoras de siempre: su sustituto es más práctico, limpia mejor y es la última tecnología
Los nuevos productos "todo en uno" sustituyen a las aspiradoras, ya que aspiran, friegan y se limpian solas
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La limpieza del hogar está cambiando rápidamente. Las aspiradoras tradicionales están dando paso a nuevos productos que ya no solo aspiran, sino que también friegan, secan y hasta en algunos casos se autolimpian, convirtiéndose en la última revolución tecnológica para las casas.
Limpieza todo en uno
El gran cambio está en los siestamas seco y húmedo, capaces de aspirar tanto suciedad sólida como líquida al mismo tiempo. Estos nuevos productos permiten aspirar y fregar en una sola pasada, ahorrando tiempo y esfuerzo en la limpieza diaria del hogar.
Modelos recientes como la mopa eléctrica integran rodillos, depósitos separados para el agua limpia y sucia, y sistemas que dejan el suelo prácticamente seco tras su uso.
Tecnología avanzada
La nueva generación de aspiradoras incorpora funciones que hasta hace poco nos parecían poco probables. Algunas incluyen autolimpieza y secado automático, evitando malos olores y tener que esperar a que el suelo se seque.
También hay aspiradoras que tienen funciones inteligentes que detectan la suciedad y que, una vez detectada, ajustan la velocidad de aspiración. También las hay que detectan obstáculos, algo habitual en los robots de limpieza más modernos.
Un mercado en auge
El sector cada vez está creciendo más, con marcas que apuestan por productos cada vez más completos. Desde aspiradoras escoba que friegan hasta robots inteligentes con inteligencia artificial. Se puede observar una tendencia clara: la automatización de estos productos de casa lleva a tener que hacer un menor esfuerzo a la hora de limpiar.
Incluso algunos modelos de aspiradoras incluyen ya funciones como luces para detectar el polvo o aplicaciones móviles para controlar la limpieza.
El futuro de la limpieza
Todo apunta a que las aspiradoras tradicionales quedarán en segundo plano. La tecnología avanza hacia sistemas más integrados, capaces de hacerlo todo con simplemente pulsar un botón o programarlo desde el teléfono móvil.
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