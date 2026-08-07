Aire acondicionado en verano: cómo cuidar las defensas y el bienestar respiratorio ante contrastes térmicos

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Los meses de verano invitan a disfrutar del tiempo libre y de las altas temperaturas, pero también traen consigo un factor climático con el que convivimos a diario en interiores: el aire acondicionado. Por ello, en los meses más cálidos del año las molestias respiratorias también pueden acompañarnos; es más, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) estima que el 20% de los casos se presentan durante la temporada estival a causa del uso inadecuado del aire acondicionado.

«En verano es habitual pasar en cuestión de segundos de temperaturas que rozan los 40 grados en la calle a espacios cerrados climatizados a poco más de 20 grados. Esta diferencia térmica de casi 20 grados representa una demanda importante para nuestro cuerpo. El aire acondicionado reduce la humedad ambiental, lo que puede ocasionar sequedad de la mucosa que recubre las vías respiratorias, facilitando que se resienta nuestra sensación de bienestar en la garganta», explica el Dr. Vicente Pascual, médico de familia y colaborador de MARNYS.

La importancia de las barreras naturales y el sistema inmunitario

El sistema inmunitario funciona como una red que ayuda a mantener el equilibrio de nuestro organismo frente a las influencias del entorno. En esta estructura defensiva, las mucosas de las vías respiratorias actúan como una primera barrera física esencial. Mantener estas barreras hidratadas y en condiciones óptimas es el primer paso para acompañar el bienestar general del organismo durante los meses de más calor.

«La mucosa respiratoria necesita mantener un nivel adecuado de humedad para realizar su función de manera correcta. Cuando el aire frío y seco del aire acondicionado reduce esta hidratación natural, es usual que aparezcan molestias típicas de la época, como la sensación de aspereza o tirantez en la garganta. Por ello, en consulta siempre insistimos en que el cuidado de las defensas en verano empieza por una buena hidratación, bebiendo suficiente agua para reponer las pérdidas ocasionadas por la sudoración, especialmente en caso de práctica de ejercicio, y por evitar corrientes directas de aire frío y modular el aire acondicionado a una temperatura agradable, pero no excesivamente fría», señala el Dr. Pascual.

Activos naturales para acompañar el bienestar respiratorio

Prestar atención al cuidado del sistema inmunitario en verano contribuye a afrontar mejor estos cambios bruscos de temperatura. En el ámbito de la nutrición y la fitoterapia, existen ingredientes activos tradicionales muy valorados por su papel en el bienestar respiratorio y el sistema inmunitario:

El propóleo: este ingrediente de origen apícola es rico en flavonoides (como la galangina). Es un activo tradicionalmente valorado por su contribución al bienestar de las vías respiratorias y de la garganta.

La vitamina B6: es una vitamina hidrosoluble que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune, del metabolismo energético y la reducción del cansancio y la fatiga (EFSA).

El reishi y el shiitake: hongos de uso tradicional caracterizados por su contenido en betaglucanos. El reishi (Ganoderma lucidum) es especialmente valorado por su contribución a las defensas naturales del cuerpo (EFSA ON HOLD 3764).

La Jalea Real y el Calostro: nutrientes que aportan una alta concentración de ácidos grasos e inmunoglobulinas, en el caso del calostro, apoyando el equilibrio de la energía y la vitalidad del organismo en periodos de mayor exigencia adaptativa. Propolvit Defens de MARNYS es una gran opción, ya que su fórmula asocia propóleo purificado.

«Además de recomendaciones básicas, como mantener el aire acondicionado a una temperatura constante de entre 24 y 25 grados y utilizar ropa transpirable de algodón, la alimentación juega un papel clave. En épocas de mayor contraste térmico, la adecuada hidratación y complementar una dieta equilibrada rica en frutas y verduras con activos naturales que apoyen el funcionamiento normal del sistema inmunitario puede ser un recurso de apoyo. Ingredientes como el propóleo purificado o el reishi son complementos naturales empleados tradicionalmente para acompañar el cuidado de las defensas y favorecer el bienestar de las vías respiratorias frente a las variaciones bruscas de temperatura del verano ocasionadas por el uso de aparatos de climatización», concluye el Dr. Vicente Pascual.