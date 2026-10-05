Álex Roca y Mari Carme Maza anuncian que van a ser padres por primera vez: «Nos cuesta encontrar palabras»

El deportista Álex Roca y su mujer, Mari Carme Maza, van a ser padres por primera vez. Así lo han anunciado ellos mismos a través de sus perfiles de Instagram, donde han comunicado a sus seguidores que, sin duda, está a punto de empezar «la aventura más bonita de sus vidas». «Seremos papás. Todavía nos cuesta encontrar palabras para explicar la emoción, la ternura y el amor inmenso que ya sentimos por ti. Te esperamos con el corazón lleno. Aunque aún no te conocemos, ya eres el amor más grande de nuestras vidas», escribían.

Junto a estas emotivas palabras, el matrimonio publicaba un vídeo en el que mostraban una ecografía y, enseguida, se abrazaban visiblemente felices por la dulce espera en la que estarán sumergidos durante los próximos meses. Por ahora, no han querido desvelar ni el sexo del bebé que esperan ni la fecha prevista de parto. Unos detalles que, tal vez, prefieren compartir más adelante. No obstante, al mismo tiempo, no han tardado en recibir numerosos comentarios de enhorabuena, tanto de seguidores anónimos como de otros rostros conocidos con los que mantienen una excelente relación, como Aron Piper, Dulceida, Luna Serrat, Alba Carrillo, Sheila Casas, Victoria Federica o Rozalén, entre muchos otros.

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«Felicidades», «Qué ilusión», «Qué felicidad, chicos», «Esa criatura va a ser muy afortunada de teneros», «Qué pedazo de mami y papi va a tener este bebé», «Dios, qué alegría», «Me muero», «Un hijo siempre es una bendición», «Qué gran noticia», «Ese niño va a estar lleno de amor», escribían algunos de ellos en el post.

Con esta noticia, Álex Roca ha cumplido uno de sus grandes deseos personales: el de convertirse en padre. Durante un tiempo, el deportista aseguró en multitud de ocasiones que traer un hijo al mundo era algo que le despertaba mucha inseguridad, principalmente por el 76% de discapacidad física que posee. Sin embargo, esta idea ha dado un giro de 180 grados.

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«Yo antes no quería tener hijos porque pensaba que un hijo no tiene que ayudar a su padre, sino que es el papá quien tiene que ayudar a su hijo. Pero ahora mismo pienso que puedo ayudarle a mi hijo o hija y además yo le daría mucho amor», contaba hace tan solo unos meses en el podcast Roca Project. En esa misma entrevista, Álex se sinceraba sobre el tipo de padre que quería ser: «Quiero ser un papá que le deje hacer las cosas, que se caiga, pero que él o ella sepa de alguna forma que su papá siempre va a estar con él o ella», expresó por aquel entonces.