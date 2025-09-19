Fact checked

Cris Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, y el atleta con discapacidad, Alex Roca, han hecho tándem para poner la investigación contra el cáncer infantil en lo más alto de los grandes picos del Tour de Francia.

Alex Roca, atleta reconocido por ser el único deportista en terminar dos maratones con un 76% de discapacidad, ha querido lanzar un reto muy especial de la mano de CRIS Contra el Cáncer. Del 24 al 29 de septiembre, recorrerá en bicicleta adaptada de tres ruedas los cinco puertos más míticos del Tour de Francia: Tourmalet- Luz Ardiden – Col d’Aspin – Aubisque – Portet d’Aspet.

«Este año llevo en el corazón especialmente a Dani Guerrero, patrono de CRIS Contra el Cáncer y amigo personal, y a su hija Isabel, fallecida este pasado mes de agosto de cáncer con apenas 12 años. Dani y su hija son un ejemplo del tesón e implicación en la investigación contra el cáncer. En su honor y en el de tantas familias que atraviesan esta enfermedad he decidido hacer este reto», explica Roca.

Cinco retos, cinco días

El objetivo del reto de cinco días, cinco etapas, cinco montañas es apoyar la investigación del cáncer infantil y dar visibilidad a las familias que lo atraviesan cada día. El 100 % de lo recaudado será donado a la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil en el Hospital de la Paz en Madrid, donde se trata a niños y niñas a los que las terapias actuales ya no ofrecen esperanza.

El deportista ha querido dar un sentido especial al reto, haciendo un homenaje en cada pico que ascienda. «No subo estas montañas solo para mí. Cada pedalada es por Isa, por cada niño con cáncer y por cada familia que necesita esperanza. Porque juntos, pedaleando, podemos mover montañas», asegura Roca.

Cada etapa es un homenaje: la primera etapa a todos los niños y niñas que tienen cáncer o han fallecido; la segunda etapa a los equipos sanitarios -médicos y enfermeras- e investigadores de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en cáncer infantil; la tercera etapa está dedicada a Javier Rodríguez, fallecido con 9 años en junio; la cuarta etapa a Quique Nogueroles, fallecido a los 15 años también el pasado mes de junio; y la última etapa está dedicada a Isabel Guerrero.

Durante su vida, Isa, de la mano de su padre, Dani Guerrero, se convirtió en una voz poderosa para visibilizar la realidad del cáncer infantil y la urgente necesidad de invertir en investigación.



Isabel y su padre, Dani Guerrero, patrono de CRIS Contra el Cáncer, han recorrido kilómetros, instituciones y medios de comunicación alzando la voz para solicitar más recursos para investigar. Nadie mejor que ellos ha sabido que solo la ciencia puede curar el cáncer.

Un reto a favor del cáncer de la mano de un hombre que no se rinde

Alex Roca Campillo nunca ha aceptado un «no» por respuesta. A los 6 meses sufrió una encefalitis -herpescerebral- que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física del 76 %. Los médicos pronosticaron que moriría o quedaría en estado vegetativo. Pero sobrevivió. Más tarde le dijeron que no podría andar, ni correr, ni montar en bici, ni valerse por sí mismo, pero hizo todo eso. Su lema es claro: «El límite te lo pones tú». En los últimos años, ha completado dos Titan Desert, 5 triatlones y 12 maratones. Es la única persona del mundo con una discapacidad física del 76 % que ha logrado terminar 2 maratones.

El cáncer infantil y una organización que ha revolucionado la forma de investigar el cáncer

El cáncer infantil es la primera causa de muerte para los menores de 14 años en Europa. En España, cada año son diagnosticados aproximadamente entre 1.400 y 1.500 niños y niñas, y de ellos se logra curar el 80%.

El objetivo de CRIS Contra el Cáncer es que «ningún niño o niña muera por cáncer y minimizar los efectos secundarios. El cáncer infantil es considerada una enfermedad rara y tiene un gran impacto en las familias y su entorno por eso debemos asumir grandes desafíos y una estrategia de abordaje diferente al cáncer adulto», explica el doctor Antonio Pérez, jefe de Hematología del Hospital Universitario La Paz y director de la Unidad CRIS de Terapias.

Avanzadas en Cáncer Infantil

CRIS contra el cáncer creó en 2018 la pionera Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas en cáncer infantil en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde se han tratado más de 1.000 niños y niñas con enfermedades y tumores muy diversos. Esta Unidad combina la investigación más puntera con el desarrollo de ensayos clínicos para tratar a los pacientes de cáncer que no responden a otros tratamientos.