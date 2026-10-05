Robert De Niro sólo aguantó una semana en el rodaje de esta película de Mel Gibson y decidió marcharse: «A veces las cosas no son lo que parecen»

La película Al límite (Edge of Darkness) dirigida por Martin Campbell y protagonizada por los actores Mel Gibson y Ray Winstone se estrenó en 2010 y, aunque al principio, iba también a participar el actor Robert de Niro, el actor decidió al final abandonó este proyecto después de una semana de rodaje. Aquella película era la oportunidad de Mel Gibson para relanzar su carrera que estaba en sus peores momentos después de esas tremendas declaraciones que había hecho cuatro años atrás cuando le arrestaron por conducir ebrio. Según los responsables de la película Al límite, De Niro abandonó el rodaje en Massachusetts a principios de septiembre de 2008 por ‘diferencias creativas’ con la producción. Su representante en un breve comunicado explicó la posición de Robert de Niro: «A veces las cosas no funcionan; a eso se le llama diferencias creativas».

Aunque esas fueron las razones oficiales de la retirada de Robert De Niro del proyecto, según todos los rumores el actor mantuvo varias discusiones subidas de tono con el director Martin Campbell. El rodaje de la película siguió y mientras encontraban un sustituto para el actor, intentaron evitar las escenas en las que salía De Niro. El papel de Robert De Niro en la película Al límite, un agente encubierto de la CIA, al final fue interpretado por el actor Ray Winstone.

Hay que tener en cuenta que Martin Campbell fue también el director de la miniserie homónima de la BBC de 1985 y tuvo que adaptar esta obra a un formato más corto. Eso le obligó a condensar la acción, eliminar escenas y realizar varios cambios. Aunque en un principio le pareció que Robert De Niro era el actor perfecto para interpretar el papel del misterioso agente de la CIA Darius Jedburgh, al final tuvieron que sustituirle por Ray Winstone. La película Al límite solo se puede ver en alquiler en Prime Video o Apple TV.

¿De qué trata la película Al límite?

Esta película dirigida por Martin Campbell y escrita por William Monahan y Andrew Bovell, estaba basada en la miniserie homónima de la BBC de 1985, que también fue dirigida por Campbell. Cuenta la historia de Thomas Craven, un detective que está investigando el asesinato de Emma, su hija activista, a la cual habían disparado desde una furgoneta y había fallecido en los brazos de Craven.

Aunque al principio la policía piensa que el objetivo del homicida era el detective Thomas Craven, luego se descubre luego que su hija tenía una pistola en su dormitorio y que podía ser el blanco. La policía encuentra al propietario del arma, el cual es David, el novio de Emma.

Thomas Craven seguirá investigando y descubrirá que la empresa Northmoor fabricaba armas nucleares para el gobierno de Estados Unidos, aunque explicaba que eran para otros países extranjeros. El detective en su investigación descubrirá toda una red de conspiraciones políticas y empresariales y se dará cuenta de que su vida también está en peligro.

El reparto de esta producción

El protagonista de esta serie como hemos explicado fue Mel Gibson, que interpreta el papel del atormentado detective Thomas Craven. «Vi la miniserie original en los 80», explicó a Female.com.au en 2010. «Y yo pensé que era muy bueno. Fue una de esas cosas que me hizo dejar lo que estaba haciendo para verlo. No lo hacía a menudo, pero vi esta serie porque me pareció realmente fascinante», concluyó el actor.

También tienen un papel de peso en esta cinta de acción los actores Ray Winstone como Jedburgh y Danny Huston como Jack Bennett. Además en el reparto estaban los actores Bojana Novakovic como Emma Craven, Shawn Roberts como David Burnham, David Aaron Baker como Millroy, Jay O. Sanders como Whitehouse, Denis O’Hare como Moore, Damian Young como Senator Jim Pine y Caterina Scorsone como Melissa, entre otros.

Lo que está claro es que a nivel comercial la película Al límite fue todo un fracaso en la taquilla porque solo logró una recaudación de 81,1 millones de dólares y contó con un presupuesto de unos 80 millones de dólares. Además, tampoco contó con el beneplácito de los espectadores o la crítica, ya que la película suscitó numerosos comentarios negativos.

De todas maneras, este película es una buena oportunidad para ver el renacimiento del actor Mel Gibson que se encontraba en uno de sus peores momentos después de sus desafortunadas declaraciones después de ser detenido por conducir ebrio en 2004.

A partir de esta película, el actor volvió a estar en el candelero de Hollywood y participó en cintas como El castor (2011), Vacaciones en el infierno (2012), Machete Kills (2013), Los mercenarios 3 (2014), Blood Father (2016), Hasta el último hombre (2016), El profesor y el loco (2019), Matar a Santa (2020), Boss Level (2021), Asalto a la Casa de Moneda (2022), El milagro del padre Stu (2022) y La pasión de Cristo: Resurrección (2027), entre otras.