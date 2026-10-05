Así es la casa de Jesulín de Ubrique en Cádiz: piscina y jardín con vistas a la sierra valorada en 800.000 euros

Jesulín de Ubrique y María José Campanario llevan años disfrutando de una vida más tranquila en la provincia de Cádiz. Después de una etapa marcada por la enorme popularidad de la finca Ambiciones, el matrimonio encontró su hogar en Arcos de la Frontera, dentro de la exclusiva urbanización Arcos Gardens. Es allí donde la pareja reside junto a sus hijos en una vivienda que combina la arquitectura tradicional andaluza con una decoración mucho más contemporánea. Aunque la familia protege buena parte de su intimidad, María José Campanario ha enseñado en redes sociales algunos rincones de la casa, suficientes para descubrir cómo es este particular refugio.

Una casa de tres plantas con aire andaluz

El exterior de la vivienda mantiene algunos de los elementos más reconocibles de la arquitectura de Andalucía. Las paredes blancas y los tejados tradicionales se mezclan con grandes ventanales y detalles de forja en color negro. La vivienda se distribuye en tres plantas y está rodeada de zonas verdes. Su diseño busca aprovechar al máximo la luz natural y las vistas del paisaje gaditano, con numerosos espacios desde los que el jardín queda integrado visualmente en el interior.

La decoración que se ha podido ver apuesta por una estética elegante y actual. Los tonos blancos, beige y grises dominan buena parte de las estancias, creando ambientes luminosos y despejados.

La cocina, uno de los espacios más llamativos

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Entre las habitaciones que han podido verse destaca la cocina. Se trata de una estancia de aspecto moderno, con muebles blancos, líneas rectas y una encimera de tonalidad oscura. El gran ventanal es uno de sus principales atractivos. Además de proporcionar una importante entrada de luz, permite contemplar directamente el jardín, haciendo que el exterior forme parte de la estancia. La elección de colores claros también contribuye a crear una mayor sensación de amplitud. El resultado es una cocina funcional, sencilla y alejada de una decoración excesivamente recargada.

Una piscina rodeada de naturaleza

El exterior es, probablemente, uno de los grandes atractivos de la propiedad. La vivienda cuenta con piscina privada, jardín, terraza y porche, espacios especialmente apropiados para aprovechar el clima de la provincia de Cádiz. La zona de la piscina está rodeada de vegetación y cuenta con diferentes áreas destinadas al descanso. Es precisamente uno de estos espacios el que María José Campanario ha señalado públicamente como uno de sus rincones preferidos.

¿Cuánto vale la casa de Jesulín?

La cantidad exacta no se ha hecho pública, por lo que no existe una cifra oficial que permita saber cuánto vale actualmente la vivienda de Jesulín y María José. Sí es posible aproximarse al precio observando el mercado inmobiliario de la propia urbanización. Las villas de características similares que se encuentran en Arcos Gardens pueden alcanzar precios de entre 625.000 y 810.000 euros, dependiendo de su superficie, parcela, equipamiento y ubicación.

Por las características conocidas del chalet, tres plantas, amplias zonas exteriores, piscina privada y una ubicación privilegiada, su valor podría situarse aproximadamente entre 700.000 y 850.000 euros. Se trata, en cualquier caso, de una estimación y no del precio confirmado de la propiedad.