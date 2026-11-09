¿De verdad que no sirven para nada? Conoce los diez mayores logros de las COP sobre cambio climático

Las voces más críticas con las cumbres del clima suelen insistir en que de estas reuniones internacionales casi nunca salen medidas realmente efectivas contra el cambio climático. Uno de los motivos es que las decisiones se deben adoptar por consenso, de modo que cualquier país puede vetar resoluciones con las que no está de acuerdo.

Debemos tener en cuenta que en las COP se reúnen cerca de 200 países, entre los que se encuentran las principales potencias petrolíferas y gasistas, así como los países en desarrollo. Ambos grupos se han mostrado históricamente reticentes al avance en materia climática por considerar que sus intereses económicos podían verse amenazados.

A pesar de todas estas dificultades, sería injusto decir que las cumbres del clima no han servido para nada. Todo lo contrario: si analizamos lo que ha sucedido en la escena internacional desde la primera COP, celebrada en Berlín en 1995, podemos constatar que se han producido, al menos, diez grandes cambios a lo largo de estas tres décadas. Vamos a repasarlos a continuación.

Energías renovables

Posiblemente el logro más incuestionable tiene que ver con el avance imparable de las energías renovables desde finales del siglo pasdo.

Según un análisis del ECIU, organización británica especializada en energía y cambio climático, la mayor concienciación ciudadana sobre los impactos del cambio climático, a la que han contribuido las sucesivas COP, ha impulsado a países y empresas a comprometerse con la descarbonización.

De hecho, la generación mundial de electricidad a partir de energía eólica y solar ha aumentado desde los 9 teravatios-hora (TWh) en 1995, hasta los 5.493 TWh en 2025, lo que supone multiplicarla por más de 600.

Kioto y París

En las cumbres del clima se han alcanzado además dos grandes acuerdos internacionales con objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El primero fue el protocolo de Kioto aprobado en 1997, que proponía a los países desarrollados reducir las emisiones en aproximadamente un 5% para el año 2012 en comparación con los niveles de 1990.

Posteriormente, el Acuerdo de París consiguió en el año 2015 que, por primera vez, toda la comunidad internacional se comprometiera a mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales, así como hacer los esfuerzos suficientes para no rebasar los 1,5 grados de calentamiento.

Desaceleración de las emisiones

Los expertos consideran que el Acuerdo de París ha influido en la desaceleración del crecimiento de las emisiones registrada en los últimos años.

Como explica el ECIU, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han crecido a un ritmo anual de tan sólo un 0,32% de media desde 2015, año de la firma del tratado.

En cambio, durante la década anterior (2005-2014), las emisiones crecieron a un promedio anual del 1,7%. Esto significa que el ritmo de crecimiento de las emisiones se ha reducido a menos de una quinta parte del registrado antes del Acuerdo de París.

Mercados de carbono

La creación y consolidación de los mercados de carbono también ha sido uno de los pilares fundamentales de las negociaciones climáticas. Estos mercados de carbono ponen un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero y permiten comprar y vender derechos de emisión o créditos de carbono.

Además, los créditos de carbono pueden generarse mediante proyectos que evitan, reducen o eliminan emisiones, como la protección y restauración de bosques y humedales, la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables o la mejora de la eficiencia energética.

Financiación climática

Las cumbres del clima también han servido para poner en marcha diversos mecanismos de financiación climática, como el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas.

Acordado en la cumbre de Cancún de 2010, el fondo ya ha comprometido más de 20.400 millones de dólares para 358 proyectos en países en desarrollo, destinados a financiar medidas de mitigación y adaptación.

Otro fondo destacado es el acordado en la COP27 de Sharm el-Sheij, en 2022, para responder a las pérdidas y daños sufridos por los países más vulnerables. El fondo se puso en funcionamiento en la COP28 de Dubái, donde los primeros compromisos de financiación superaron los 700 millones de dólares.

Protección de los ecosistemas

En la COP30 de Belém de 2025 también se lanzó un nuevo instrumento de financiación, en este caso destinado a la protección de los ecosistemas. Se trata del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), destinado a incentivar la conservación de los bosques tropicales mediante pagos anuales a los países que los albergan y protegen.

El TFFF aspira a movilizar hasta 125.000 millones de dólares a través de un mecanismo financiero transparente, basado en resultados y que reconozca los servicios ecosistémicos que prestan los bosques.

Vehículos eléctricos

En la COP24 de Katowice (2018), Polonia y Reino Unido promovieron una alianza mundial para acelerar la movilidad eléctrica, presentada con el respaldo de Naciones Unidas, a la que se adhirieron más de 40 países, 1.500 ciudades y regiones y 1.200 empresas e instituciones.

Este tipo de iniciativas han contribuido al despegue de los vehículos eléctricos: en ese 2018, sólo representaban el 2% de todos los coches vendidos a nivel global, mientras que en 2025, uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo era eléctrico.

Más transparencia

Una de las medidas menos visibles de las COP, pero fundamental para comprobar que los compromisos climáticos se cumplen, ha sido la creación de un sistema común para seguir y evaluar la acción de cada Estado frente al cambio climático.

Este es el llamado Marco de Transparencia Reforzado del Acuerdo de París, que establece que los países deben presentar cada dos años información sobre sus emisiones, los avances hacia sus objetivos climáticos y el apoyo financiero, tecnológico y de capacitación que han proporcionado, movilizado o recibido.

Dicha información se somete además a una revisión técnica a cargo de expertos para reforzar la credibilidad y la rendición de cuentas.

El principio del fin

En la COP28 de Dubái, celebrada en 2023, se aprobó, por primera vez, un acuerdo final que anunciaba «el principio del fin» de la era de los combustibles fósiles mediante una transición para abandonarlos de forma justa y ordenada.

Tras la falta de avances en este punto en la pasada COP30 de Belém, cuya declaración final no incluyó ninguna referencia al abandono de los combustibles fósiles, Colombia y Países Bajos decidieron promover la creación de un nuevo foro climático internacional al margen de las COP.

Este nuevo espacio arrancó este año con la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta (Colombia), donde se reunieron representantes de 57 países con el propósito de trazar una hoja de ruta para la salida ordenadas de las energías sucias. Dicho proceso continuará el próximo año con una segunda conferencia, que estará coorganizada por Tuvalu e Irlanda.