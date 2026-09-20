Huijsen deja al Real Madrid con uno menos en el derbi al hacer un penalti a Giuliano Simeone desentendiéndose del balón

Con uno menos se quedó el Real Madrid en el minuto 52 del derbi madrileño, después de que se revisara una posible roja de Dean Huijsen. El central cometió un error que condicionó en exceso a su equipo. Agarró a Giuliano Simeone cuando se quedaba solo ante Courtois y cometió penalti. Al sujetarle de la camiseta y desentenderse totalmente de la disputa del balón, era roja directa, pero Ortiz Arias le enseñó la amarilla. Trujillo Suárez –que no le llamó en la primera parte para que expulsara a Kang-in Lee– sí que entró en esta ocasión en acción para cambiar la decisión del colegiado.

Muy listo estuvo Giuliano Simeone, que le ganó la espalda a Huijsen. El defensa del Real Madrid le agarró fuera del área, pero continuó dentro de ella. Por ello, el árbitro acertó y señaló penalti. Sin embargo, Ortiz Arias consideró que el malagueño disputaba la pelota y, por ello, no le sacó la roja y sí la amarilla. Entonces entró en acción el VAR para avisarle de que revisase la acción. Podía haber doble castigo para Huijsen y, después de ver la secuencia repetida, lo hubo.

Ortiz Arias le mostró entonces la roja y dejó con uno menos al Real Madrid, además de concederle el penalti al Atlético. Los rojiblancos se adelantaban por medio de Grimaldo, que no perdonaba desde los 11 metros a Thibaut Courtois. El conjunto rojiblanco se ponía por delante y tenía prácticamente toda la segunda parte por delante con superioridad en el marcador.