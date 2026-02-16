Adiós a poner cojines en tu cama: estas 7 ideas originales para tu habitación son mejor y te van a enamorar

Durante décadas, los cojines han sido el recurso favorito a la hora de decorar la cama y el sofá, aportando textura, color y confort visual. Sin embargo, la decoración contemporánea está empezando a alejarse de los cojines y propone alternativas que combinan estilo y funcionalidad a partes iguales. Este 2026, los interioristas aseguran que apostar por soluciones diferentes puede transformar por completo la percepción del dormitorio, convirtiéndolo en un lugar más relajante y acogedor, ideal para disfrutar del mejor descanso.

Ahora bien, al contrario de lo que muchos creen, prescindir de los cojines no significa renunciar al estilo; por el contrario, abre un amplio abanico de posibilidades para experimentar con texturas, materiales, colores, acabados y elementos decorativos. Hay muchas alternativas para personalizar la habitación con elegancia: paneles decorativos, cabeceros tapizados… No se trata de una simple moda pasajera, sino de una tendencia que ha llegado para quedarse, ya que encaja con la evolución hacia espacios más ordenados y acogedores, donde el bienestar es una prioridad y cada elemento cumple una función y aporta personalidad.

Las mejores alternativas a los cojines en la cama

#Tendencias2026 #Interiorismo #DormitoriosModernos #MinimalismoCalido ♬ original sound – SOUNDCLOUD @disen.enequilibrio DORMITORIOS DE DISEÑO · TENDENCIAS 2026 El descanso también se diseña. Con luz suave. Con materiales naturales. Con espacios que invitan a bajar el ritmo. Dormitorios que transmiten calma. Que no saturan. Que envuelven. Colores neutros. Texturas agradables. Madera clara y tejidos que aportan confort. En 2026, el dormitorio deja de ser solo un lugar para dormir. Se convierte en un refugio moderno y atemporal. Diseñar no es llenar. Es elegir bien. Guarda este vídeo si te inspiran los dormitorios serenos y atemporales. #Dormitorios2026

Comenzamos con los cabeceros de cama tapizados, una de las grandes tendencias de este año. Ofrecen muchísimo confort a la hora de apoyarse para leer o trabajar de la cama y, además, sirven como elemento decorativo del dormitorio. Los interioristas aseguran que un cabecero bien elegido puede aportar color, textura y un punto focal de manera más sutil y elegante que los cojines. Hoy en día, hay muchísimas opciones para elegir: terciopelo en colores oscuros, tapicerías geométricas que hacen las veces de una obra de arte en la pared o madera natural.

Por otro lado, sustituir los cojines de la cama por mantas decorativas es una opción muy interesante. Aportan textura y color al dormitorio y, además, sirven para abrigarse durante las frías noche de invierno. La clave está en colocarlas correctamente: una manta doblada al pie de la cama con un patrón llamativo aporta un aire minimalista y moderno.

¿Y qué decir de los textiles en capas? Por ejemplo, combinar sábanas, colchas y fundas de edredón con diferentes texturas y tonalidades puede crear un efecto visual tan atractivo como el de varios cojines. «Con la correcta combinación de textiles, puedes jugar con el color, la textura y el volumen, logrando un efecto tridimensional que hace que la cama se vea más acogedora y elegante que con cualquier almohadón decorativo», aseguran los interioristas.

Otra de las alternativas que más éxito están teniendo son los paneles decorativos o los murales en la pared detrás de la cama en lugar de los clásicos cojines. Estos elementos crean un punto focal que se convierte en el protagonista indiscutible de la habitación, aportando color y personalidad. Algunos paneles tienen iluminación integrada, lo cual es un gran punto a favor para ganar espacio en la mesilla de noche al prescindir de la lámpara.

Aunque parezca una idea innovadora, colocar una pequeña alfombra o tapete decorativo sobre el pie de la cama puede sustituir visualmente los cojines. Esta propuesta aporta textura y calidez, añadiendo un toque de sofisticación sin saturar el espacio. Lo ideal es elegir materiales suaves que no recarguen el espacio, como algodón, lino o lana y colores que complementen la paleta del dormitorio.

Cuando se busca mantener la cama despejada y ordenada, los accesorios minimalistas se convierten en los mejores aliados: esculturas pequeñas, jarrones, lámparas decorativas… Todos estos elementos aportan el mismo efecto decorativo que los cojines, pero generando un estilo más limpio y armonioso.

Por último, las plantas y elementos naturales se están consolidando como la alternativa más versátil y saludable a los cojines.

En el Servidor de Informes Técnicos de la NASA (NTRS) se publicó un estudio sobre cuáles son las mejores plantas para el dormitorio por su capacidad para absorber tres compuestos muy habituales en interiores: benceno (presente en pinturas, plásticos y productos de limpieza), tricloroetileno (empleado en disolventes, adhesivos y barnices) y formaldehído (emitido por muebles de aglomerado, textiles y papeles pintados).

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más resistentes y agradecidas. A diferencia de la mayoría de las plantas, libera oxígeno por la noche. Por otro lado, la palma areca funciona como un humidificador natural al liberar vapor de agua. Necesita un sustrato rico en nutrientes y riegos frecuentes, pero sin llegar a encharcarse.