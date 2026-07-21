En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. El pasado lunes 20 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya se queda completamente desbordada al descubrir la posible relación entre Halis y la muerte de Boran. Cihan no duda en llevarla de vuelta a la mansión, donde ambos tratan de reconstruir todo lo que sucedió años atrás. Mine, por su parte, acude a una revisión ginecológica tras la caída que sufrió y recibe una buenísima noticia, y es que el embarazo continúa adelante sin complicaciones.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Alya explica a Cihan la historia de la fotografía que, hace años, envió a su madre. Convencido de que esa imagen pudo llegar a manos de Halis, Cihan no tarda en pedir explicaciones a Fikriye. Ella confiesa que mantuvo una relación con él hace años, pero evita contar toda la verdad. Cihan, que ha visto las imágenes del accidente que sufrió recientemente, le deja claro que no cree que aquello sea un simple accidente, ni mucho menos. Es más, le pregunta quién quiere matarla. En ese instante, Halis llama por teléfono a Fikriye y Cihan le obliga a responder con el altavoz activado. Así pues, escucha que Halis le pide que guarde silencio a cambio de más dinero. Dadas las circunstancias, Alya no tiene ni idea en quién confiar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Zerrin toma la decisión de hacerse una prueba de embarazo y confirma sus sospechas: está embarazada de Kaya. Mientras trata de asimilar la noticia, Demir la escucha llorar y acaba descubriendo toda la verdad. Kifriye llega a casa de Hasan y allí encuentra una fotografía en la que Halis aparece junto a él. Un hallazgo por el que se queda descolocada.

En el hospital, y por casualidad, Sadakat presencia una conversación entre Mine y su ginecólogo. Poco después, ella le confiesa que está embarazada de Cihan y que él todavía no lo sabe. Para Sadakat, esta noticia es una oportunidad inesperada, puesto que si el bebé es un niño, podría convertirse en el heredero para la familia que tanto ha deseado.

Nare no deja de pensar en Oskan y se siente muy culpable por todo lo que ha sucedido desde el trasplante, mientras que la noticia del embarazo cambia la relación entre Zerrin y Demir. A pesar de que sabe que el hijo que espera no es suyo, Demir deja claro que no piensa permitir que vuelva con Kaya. Todo ello mientras Cihan pone en marcha un nuevo plan contra Halis, prendiendo uno de sus almacenes. Y lo hace sin importar en absoluto las consecuencias. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.