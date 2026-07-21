Qué fue del Señor Barragán: de humorista de éxito a sufrir un accidente que casi le cuesta la vida

Pocos personajes han marcado tanto el humor televisivo español de los años 90 como el mítico Señor Barragán. Con su bata raída, su boina desgastada y sus gafas de cristales enormes, se trata de un personaje entrañable que simula ser anciano que no para de chistes verdes y que saluda siempre con su mítico: «¿Cómo está ustedes?». Durante años se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla, aunque en la actualidad muchos jóvenes le habrán conocido gracias a su paso por el reparto de Torrente presidente, donde es uno de los actores que más minutos tiene. Pese a ser un personaje muy conocido por millones de personas, pocos conocen la vida real del hombre y muchos no habrán visto cómo es su cara en realidad sin maquillaje y sin gafas.

Debajo de su disfraz se esconde José María Rubio, un publicista catalán nacido en 1946 que dio forma al personaje a mediados de la década de los 80. Bajo este atuendo pudo comenzar a utilizar su humor absurdo, picante y sin censuras, algo que triunfaba hace décadas, pero que en la actualidad sería cancelado a los pocos minutos. Pese a todo, todavía mantiene su hueco en las redes y algunos progrmas. Su salto a la fama llegó gracias a Alfonso Arús, quien lo incorporó primero como colaborador radiofónico para el programa Arús con leche y, más tarde, impulsó su conversión en un personaje de carne y hueso para televisión en espacios como Força Barça y Al ataque,

A lo largo de las décadas, Barragán pasó por formatos icónicos como La casa por la ventana, No te rías que es peor, Hola Raffaella o Sonría por favor, además de protagonizar su propio espacio, El show de Barragán, y más adelante El último show, ya en 2020.

Humorista de noche y publicista de día

Lo más curioso de la historia de José María Rubio es que, mientras Barragán triunfaba en horario de máxima audiencia, él seguía trabajando con total normalidad en su agencia de publicidad, sin que sus clientes supieran que aquel hombre serio era el mismo que hacía reír a millones de espectadores cada noche. Mantuvo ambas facetas cuidadosamente separadas para no perder credibilidad profesional. Con el paso del tiempo su trabajo en televisión bajó, pero en el mundo de la publicidad nunca paró.

Más allá de la televisión, José María Rubio también ha dejado huella en el cine gracias a su participación en varias entregas de la popular saga de Santiago Segura. En el cine destaca su participación en las entregas 2, 3, 4, 5 y 6 de la saga Torrente, un recorrido que se ha extendido hasta la más reciente producción de la franquicia. En la última entrega, Torrente presidente, Barragán ha vuelto a las pantallas, sumándose a un extenso reparto de cameos entre los que encontramos políticos, actores de Hollywood, periodistas y futbolistas.

Su vida familiar: Rosa María, sus cuatro hijos y sus nietos

José María Rubio (el Señor Barragán) lleva más de cincuenta años casado con Rosa María, con quien formó una familia de cuatro hijos. Hoy, además, disfruta de su papel como abuelo, compartiendo con sus nietos momentos que él mismo describe como los más especiales de esta nueva etapa vital.

El accidente que cambió su forma de ver la vida

En 2023, José María Rubio vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras conducía hacia un pueblo en el que tenía previsto actuar, sufrió una arritmia aguda que le hizo perder el control del vehículo, sufriendo un grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida.

El humorista permaneció 30 días ingresado en la UCI, una experiencia que, según ha confesado en distintas entrevistas, le resulta todavía muy difícil de recordar sin emocionarse, y que le ha llevado a valorar de una forma completamente distinta la importancia de la salud.