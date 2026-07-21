La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es un hecho que estamos ante una sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y no es para menos. El pasado viernes 17 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver el capítulo 869 de La Promesa. Así pues, fueron testigos de cómo Julio y Tomasa deciden planear muchas más jugarretas contra el servicio de palacio, a quienes consideran unos ineptos. Alonso continúa profundamente atormentado por la culpa, hasta tal punto que no puede evitar sentir miedo de que la muerte de la bebé pese para siempre sobre su conciencia si, finalmente, no consigue salvarse. En un momento de desesperación, María Fernández se arma de valor a la hora de rezar a Jana por la vida de su hija.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Julieta no duda un solo segundo en buscar ayuda en Martina para no quedarse embarazada de Ciro, mientras que Máximo ofrece trabajo como su segundo a Curro. Como era de esperar, la propuesta genera un nuevo foco de tensión con Ángela. Es por eso que el joven pide que dé una oportunidad al duque y ella acaba accediendo. Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse, mientras que Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere. Un comentario que ha provocado un ataque de ira en María Fernández, fruto del terror que siente.

¿Qué sucede en el capítulo 870 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Carlo no tiene reparos a la hora de intervenir para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel. En un momento dado, la doncella recapacita y pide perdón al cura, mientras que Máximo continúa tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda.

Martina decide ayudar a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar que los planes de Ciro se hagan realidad, mientras que también habla con Petra para saber si fue ella quien la vio besándose con Adriano. En el servicio, el resquemor aumenta al ser testigos de los privilegios de Julio y Tomasa.

Todo ello mientras el doctor confirma que la hija de María Fernández está luchando, por lo que su supervivencia es un buen presagio. Julieta da el importantísimo paso de dar largas a Ciro, que quería pasar la noche con ella. Es más, le miente para acudir a una cita clandestina. En la oscuridad del jardín, Manuel y Julieta se dan un apasionado beso. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.