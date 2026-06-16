España vuelve al trabajo tras el fiasco contra Cabo Verde sin Mikel Merino

España ya mira al siguiente reto del Mundial, que será el próximo domingo contra Arabia Saudí también en Atlanta. Después del inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, la selección española regresó este martes al trabajo en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga con la intención de pasar página cuanto antes y centrarse en el decisivo duelo contra los saudíes.

La principal noticia para Luis de la Fuente fue que pudo contar con 25 futbolistas, ya que Mikel Merino no saltó al terreno de juego junto a sus compañeros. El navarro se quedó en el interior de las instalaciones por una gestión de cargas. El resto de los internacionales no presenta problemas físicos tras el estreno mundialista. Una situación especialmente positiva, teniendo en cuenta la gestión física que se está realizando con algunos jugadores que llegaron a la concentración arrastrando pequeñas molestias o con cargas acumuladas tras una temporada muy exigente.

La sesión estuvo dividida en dos grupos claramente diferenciados. Los futbolistas que fueron titulares frente a Cabo Verde realizaron trabajo de recuperación, combinando gimnasio, ejercicios de descarga y carrera suave para facilitar la recuperación muscular. Mientras tanto, los suplentes y aquellos jugadores que tuvieron menos minutos sobre el césped llevaron a cabo un entrenamiento de mayor intensidad con balón, aprovechando para mantener el ritmo competitivo y demostrar al cuerpo técnico que están preparados para tener protagonismo en cualquier momento.

El ambiente en Chattanooga continúa siendo bueno pese al decepcionante estreno. Nadie esconde que el empate frente a Cabo Verde supuso un duro golpe para una selección que llegaba al Mundial con la vitola de favorita y respaldada por una espectacular racha de 31 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, dentro del vestuario existe tranquilidad y la sensación de que el equipo generó ocasiones suficientes para haber ganado el encuentro.

España dominó prácticamente de principio a fin ante el combinado africano. Los hombres de Luis de la Fuente monopolizaron la posesión, encerraron a Cabo Verde durante muchos minutos y dispusieron de oportunidades claras para marcar, pero se encontraron con la falta de acierto en los metros finales y con un rival que defendió con orden y sacrificio. El resultado final dejó un sabor amargo, especialmente porque Arabia Saudí y Uruguay también empataron en el otro encuentro del grupo.

Precisamente esa igualdad ha provocado que todo siga completamente abierto en el Grupo H. España mantiene intactas sus opciones de clasificación, aunque ya no dispone de margen para seguir dejando puntos por el camino. Por eso, en la Baylor School ya sólo se piensa en Arabia Saudí. El Mundial acaba de comenzar, pero la campeona de Europa sabe que ha llegado el momento de reaccionar.