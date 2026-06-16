Hernández Hernández arbitrará su primer partido en el Mundial: Brasil-Haití

El árbitro español Alejandro Hernández Hernández arbitrará su primer partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será el Brasil-Haití del próximo sábado 20 de junio, a las 02:30 horas. Un partido vital para la selección que dirige Carlo Ancelotti después de su empate contra Marruecos en la primera jornada.

La canarinha se enfrenta a la cenicienta del grupo C, que perdió en su estreno contra Escocia por la mínima (0-1) tras el gol de John McGinn en el minuto 28. Un choque en el que estuvo presente Hernández Hernández como cuarto árbitro. Ahora el colegiado del comité canario tendrá la oportunidad de dirigir su primer partido en una Copa del Mundo como árbitro principal.

Hernández Hernández estará acompañado en la banda por los asistentes, también españoles, José Enrique Naranjo y Diego Sánchez. Como cuarto y quinto árbitro estarán los suizos Sandro Schaerer y Stephane De Almeida, respectivamente. Los helvéticos completan el quinteto arbitral a la espera de conocer quién asistirá al español desde la sala VOR.

Cabe recordar que el de Las Palmas de Gran Canaria es el único árbitro principal español escogido por la FIFA para el Mundial. En el VAR, España cuenta con Carlos del Cerro Grande como representante, mientras que en las bandas estarán los dos asistentes que acompañarán a Hernández Hernández en su debut mundialista.

Brasil se la juega contra Haití en un partido que debería solventar sin problemas. A priori, el primer puesto de este grupo C estará entre ellos y Marruecos, por lo que lo peor en esta fase de grupos ya ha pasado para la canarinha. Es el segundo Mundial que disputa la selección caribeña, que tendrá la oportunidad de enfrentarse a la pentacampeona del mundo por primera vez en el campeonato del mundo. Y lo hará con un árbitro español como juez.