Megan Montaner y Eva Ugarte confiesan en ‘El Hormiguero’ qué series les cambiaron la vida

Tras dos días marcados por las visitas de Miguel Ángel Revilla y del ex presidente del Gobierno Felipe González, El Hormiguero ha cerrado la semana de visitas con dos actrices que hacía mucho que no pasaban por el plató. Las protagonistas del jueves han sido Megan Montaner y Adriana Ugarte, protagonistas de la película La buena suerte, que llegará a los cines el próximo 6 de junio. En ella se cuentan varias historias de amor, en las que la buena suerte forma parte de importante.

Tras hablar de la película, Pablo Motos quiso hablar de las carreras de sus invitadas, queriendo saber cuál fue el momento en el que su suerte cambió por completo, especialmente a nivel laboral. «A mí me pasó que hacía el programa, un día vino Will Smith y cantó el Torito Bravo del Fary, ese vídeo se hizo famoso en todo el mundo y a partir de ahí fueron las cosas mejor en el programa», así recordó que fue la entrevista al actor de Hollywood, cuando todavía se emitía en Cuatro, la que hizo que la audiencia subiera y facilitó que muchas otras estrellas de Hollywood aceptasen pasar por el plató. Aquel fue, además, el primer vídeo viral del programa, en una época en la que YouTube todavía no eran tan popular como ahora.

La primera en contestar ha sido Ugarte, que se ha convertido en una de las actrices con mayor proyección de los últimos años. «El casting que hice con Berto Romero para Mira lo que has hecho, que además fui la última», así ha explicado que esa serie, emitida en Movistar Plus+, en la que hace de pareja del cómico catalán, le catapultó a la fama, ya que se trató de su primer gran papel como protagonista.

Por suerte llegó en el momento adecuado, puesto que Adriana estaba a punto de rendirse: «Fue una cosa como muy mágica y me cambió la carrera. En ese momento ya estaba pensando que me había equivocado, echaba curriculums para dar clases de teatro porque llevaba un año y medio que no pasaba nada».

Megan Montaner ha tenido más dudas para contestar a esta pregunta. Su carrera es más amplia, habiendo trabajado en grandes títulos como Velvet Colección, Sin identidad, El secreto de Puente Viejo, La Caza, Entre tierras o Gran Hotel, por citar algunas de ellas.

«A mí Sin identidad me cambió bastante cuando empecé a hacer esa serie», ha dicho sobre la serie que, precisamente, protagonizó entre 2014 y 2016 en Antena 3 y que fue su primer trabajo después de ser la recordada partera de Puente Viejo.

«Luego también la llegada de 30 monedas con Álex de la Iglesia fue un cambio bastante drástico», ahí llegó un nuevo éxito internacional en una de las series mejor valoradas en nuestro país. Aunque tuvo dos temporadas, muchos son los que piden que HBO, ahora rebautizada como MAX, retome este título de ciencia ficción en el que coincidió con Miguel Ángel Silvestre o Macarena Gómez, entre otros.

Con ellas, El Hormiguero cierra una gran semana en la que ha vencido todos los días a La Revuelta, el programa de David Broncano que ha sufrido una caída estrepitosa de audiencia desde que comenzó el año 2025.