Pasó desapercibida pero ésta serie de Megan Montaner es lo mejor que vas a ver en Prime Video

En el mercado del streaming no sólo hay cabida para aquellos filmes que no funcionaron en la taquilla, sino también para esos seriales cuyos niveles de audiencia no terminaron correspondiendo las exigencias televisivas. El caso más fehaciente es el del fracaso de La casa de papel en Atresmedia y su correspondiente viralidad global a través de Netflix. Ahora, sin que su desempeño a nivel de visualizaciones vaya a ser ni de lejos el mismo que el de el Profesor y su banda de atracadores, una serie protagonizada por Megan Montaner está resucitando su historia inesperadamente dentro de la plataforma de Prime Video. Nos referimos cómo no a Sin identidad, la serie thriller que Antena 3 Televisión programó en su parrilla hace ya más de una década.

Ha llovido mucho desde entonces, pero cuando se estrenó oficialmente Sin identidad, España vivía un periodo de momentos históricos importantes como la creación y auge de Podemos o la decepción de España en el mundial de Brasil. En 2014, todavía quedaba un año para la llegada de Netflix a España y dos para el lanzamiento del servicio de streaming de Amazon. El público todavía consumía la ficción dentro de la «caja tonta» y se limitaba a seguir las tramas a través de largos episodios con varias pausas publicitarias. Las interrupciones en menor medida, han terminado regresando a este entorno de vídeo bajo demanda. Eso sí, la serie de Megan Montaner tenía una duración media por capítulo de 75 minutos y eso es algo prácticamente inconcebible en cualquier historia actual creada por Prime Video u otra marca de vídeo bajo demanda. No obstante, la facilidad y la comodidad del nuevo consumo audiovisual doméstico ha llevado a que este relato de secuestros y desapariciones creada por Sergi Belbel obtenga una inesperada segunda vida dentro del sello audiovisual de la empresa fundada por Jeff Bezos.

¿De qué trata la serie de Megan Montaner que triunfa en Prime Video?

La serie está protagonizada por María (Megan Montaner) y tiene sus dos temporadas completas (23 episodios) dentro del abanico de contenidos de Prime Video. Aunque del mismo modo, se encuentra disponible en el catálogo de Atresplayer. La sinopsis oficial parte de la noticia de que la joven protagonista descubre que no es hija biológica de sus padres y tras tan traumática noticia, comienza a iniciar la búsqueda de sus verdaderos orígenes. Pero al hacerlo, se encuentra con una red criminal de tráfico de bebés que implica a muchas personas importantes. Es entonces cuando María decide trazar un plan de venganza.

Aparte de Megan Montaner, la serie disponible Prime Video reunió a toda una partida de actores conocidos en la pequeña pantalla patria. Ahí están Verónica Sánchez, Jordi Rebellón, Lydia Bosch, Tito Valverde, Eloy Azorín, Daniel Grao, Victoria Abril o Miguel Ángel Muñoz.

Una serie muy bien valorada por el público

A pesar de ser una ficción creada en una época donde en España todavía no habíamos alcanzado el nivel de pragmatismo narrativo del mercado anglosajón, Sin identidad es una serie muy bien valorada entre el público nacional, habiendo estado dos veces nominada en la categoría de mejor actriz en los premios Iris y manteniendo un 6,3/10 de nota media en Filmaffinity.