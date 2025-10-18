Si estás enganchado a ‘Poquita fe’ tienes que ver sí o sí ‘Vergüenza’ en Movistar: para no parar de reír

La llegada de las plataformas de streaming podría haber socavado en cierta medida, las series españolas. Pero nada más lejos de la realidad, el audiovisual español de la pequeña pantalla está viviendo una época dorada inmejorable. Patria, Antidisturbios, Querer…cada año el terreno ficcional patrio tiene mejores representantes en cada género. En este 2025 por ejemplo, el campo de la comedia está de enhorabuena, gracias en parte a la segunda temporada de Poquita fe. Sin embargo, si los espectadores buscan reírse de verdad con una historia repleta de miseria y rutina costumbrista, no pueden perderse Vergüenza de Movistar Plus.

Creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero en 2017, la primera temporada de Vergüenza pasó un tanto desapercibida en Movistar Plus. No obstante, el circuito de premios no dejó pasar la oportunidad de encumbrar esta dramedia repleta de secuencias desternillantes, obteniendo cuatro Premios Feroz en 2018. Incluyendo el de mejor comedia por delante de otras apuestas como Allí abajo o El fin de la comedia de Ignatius Farray. La serie llegó a contar con tres temporadas y a día de hoy, es de las pocas que mantienen una unanimidad positiva por parte de la crítica especializada.

Buena parte de la responsabilidad de sus momentos hilarantes son responsabilidad del guion elaborado por Cavestany y Fernández Armero. Ambos son escritores con experiencia tanto en la escritura como la dirección del género. Cavestany fue después uno de los creadores de Vota Juan y posteriormente trabajo en el libreto de la también divertidísima Me gusta conducir. Armero por su parte, es el responsable de películas como Si yo fuera rico y Las ovejas no pierden el tren. Ahora bien, ¿de qué trata Vergüenza y por qué es una de las ficciones mejor valoradas de Movistar Plus?

‘Vergüenza’: una de las mejores series de Movistar

La sinopsis oficial de Vergüenza es la siguiente: «Jesús y María son una pareja en decadencia. Él se dedica a fotografiar bodas y bautizos, bajo una pretensión de que podría hacer algo mucho más artístico. Ella, bajo una precaria situación laboral, no parece poder alcanzar las metas que se marcó cuando era joven. Abocados siempre a hacer el ridículo en cualquier reunión o encuentro con amigos y familiares…¿pueden sobreponerse a la vergüenza ajena que se dan el uno al otro y que le dan a los demás?».

Si hemos destacado la labor de Castevany y Armero en lo literario, Vergüenza no tendría sentido tampoco sin el alma de sus personajes, encarnados a la perfección por sus dos grandes protagonistas; Javier Gutiérrez y Malena Alterio. Vito Sanz, Miguel Rellán, Lola Casamayor, Ángeles Páez, Marta Nieto, Pol López, Jaime Zatarain e Itsaso Arana conforman el resto del elenco secundario.

El humor en lo anodino

Tal y como sucede en las dos primeras temporadas de Poquita fe, Vergüenza bebe durante todo su recorrido narrativo del humor de lo anodino, bajo un punto de partida quizás menos simpático que el de Berta y Jose Ramón.

En definitiva, la historia protagonizada por Gutiérrez y Alterio maneja un tono diferente a lo que el humor español televisivo nos tiene acostumbrados. Atrevida, original, provocadora, incómoda…lo realmente vergonzoso es no haberla visto todavía.