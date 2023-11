La prohibición más tajante en el GP de Las Vegas de F1: se ponen duros

«Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas». Este dicho, proveniente de los norteamericanos y que representa una de las menciones más habituales a la denominada como capital mundial del juego, no podrá ser utilizado por uno de los equipos punteros de la Fórmula 1 a su llegada a esta localidad para la celebración del GP de Las Vegas 2023. El Gran Circo llega a una ciudad potente en cuanto a mediatismo y diversión y aunque la tentación de visitar alguno de los 122 casinos de Las Vegas estará presente, en Mercedes no podrán darse ese gusto.

La escudería alemana es una de las más conocidas del paddock, debido a sus buenos resultados, algo venidos a menos con la supremacía de Red Bull en los últimos años. Sin embargo, en los últimos días han hecho ruido por la prohibición a sus trabajadores de pasar por los casinos de Las Vegas, donde entre el 17 y el 19 de noviembre se disputa el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El impulsor de esta prohibición en una ciudad en la que los casinos y el entretenimiento están disponibles 24 horas al día ha sido el director del equipo, un Toto Wolff que ha querido apartar las tentaciones de sus empleados para dedicarse al 100% en lo verdaderamente importante. «Creo que todo el mundo está deseando que llegue la carrera de Las Vegas», comentó el jefe de Mercedes.

«La carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest, me quito el sombrero ante Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad, que es bastante difícil de recorrer», comentaba el director de la escudería Mercedes, dejando claro que él no ha estado en ningún momento anterior en Las Vegas, pero que no por ello se olvida de que lo que ha venido a hacer allí es trabajar. Ni más, ni menos.

Las distracciones con los casinos pueden convertirse en un elemento que impida sacar el mejor rendimiento a Mercedes, por lo que Toto Wolff no quiere oír hablar de nada más que no sea el GP de Las Vegas de F1. «No sabemos cómo ir del hotel al circuito y viceversa, pero estoy seguro de que encontraremos una solución. Estoy deseando que empiece la carrera».

Mercedes, ‘vetado’ de los casinos de Las Vegas

«Como he dicho, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casinos», zanjó Toto Wolff, que entonces soltaría la bomba. «¡Yo no apuesto y me aseguraré de que nadie más apueste tampoco!», comentó el director de Mercedes, quien dejará con la miel en los labios a sus empleados, pero aún no se sabe qué sucederá una vez acabe el GP de Las Vegas, y es que si, uno de sus pilotos, bien Lewis Hamilton o bien George Russell, logran un gran resultado, ¿qué mejor sitio para celebrar que un casino de Las Vegas?