John Lithgow a punto de abandonar la serie de ‘Harry Potter’ por J.K. Rowling: «Marcará el resto de mi vida»

Las polémicas opiniones de J.K. Rowling -tachadas de transfóbicas- han provocado fuertes críticas a John Lithgow por acceder a interpretar a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter. El legendario actor de Cosas de marcianos ha confesado que las constantes declaraciones de la autora de la saga han hecho que se plantee rechazar el papel en la ficción producida por HBO.

Los fans de Harry Potter se mostraron desde el primer momento en contra de la elección de John Lithgow para dar vida a Dumbledore en el reboot. El actor es estadounidense y no británico, al contrario que el elenco de la franquicia de Warner Bros., razón por la que no termina de convencer a quienes esperan con ansia la serie. Además, desde que se dio a conocer la noticia en 2025, temen que esta internacionalización se extienda al resto del reparto.

Por otro lado, John Lithgow también recibió críticas por unirse a un proyecto vinculado a J.K. Rowling, dadas las habituales opiniones de la escritora sobre los temas transgénero, y muchos llamaron al boicot. El actor ha reconocido a The New York Times que las polémicas de la creadora del universo de Hogwarts le pesaron, hasta el punto de plantearse no participar en la serie de HBO.

Sin embargo, Lithgow ha argumentado que «los libros de Harry Potter están claramente del lado de los buenos» y «en contra de la intolerancia y el fanatismo», por lo que decidió seguir adelante.

Pese a ello, al actor de 79 años le preocupa la influencia de las polémicas de J.K. Rowling en su propia carrera profesional, porque entiende que la marcará: «Saldrá a relucir en todas las entrevistas que dé durante el resto de mi vida». El estadounidense ha aclarado que no conoce a la escritora y tampoco comparte sus opiniones. Es más, ha indicado que su interpretación en Love Is Strange, donde encarna al abuelo gay de un chico trans, es prueba de su «interés por la cultura queer». Precisamente uno de los actores de la película, Mason-Hyde (su nieto en el largometraje), lo criticó por unirse a la saga de Harry Potter: «Hay algo en todo esto que resulta un tanto hiriente».

Anteriormente, el intérprete aseguró en la BBC que el proyecto de Harry Potter le tiene «muy emocionado» y «muy intimidado». «Sé que a mucha gente le horrorizó que contrataran a un estadounidense para interpretar al mago inglés por excelencia, pero haré todo lo que pueda», explicó.

Cómo será la serie de ‘Harry Potter’

John Lithgow está comprometido con la producción, y comenzó a leerse todos los libros desde que le ofrecieron el papel, mientras que ahora, con el rodaje, trabaja para memorizar los nombres de los numerosos niños que trabajan en el set.

Tal y como explicó, recibió la oferta para dar vida a Dumbledore cuando estaba en el Festival de Cine de Sundance. «No fue una decisión fácil porque va a definir todo el último capítulo de mi vida, me temo. Imagino que tendré alrededor de 87 años en la fiesta del final de la serie, pero he dicho que sí», bromeaba. Por ello, se entiende que habría firmado para las siete temporadas -una por libro-. Sería el cuarto actor en dar vida a Dumbledore, tras Richard Harris, Michael Gambon y Jude Law.

El estreno de la serie de Harry Potter se espera para 2027 y su emisión concluiría alrededor de 2033. J.K. Rowling participará como productora ejecutiva en la serie, de la que se espera una historia más fiel a los libros y que explore en profundidad el mundo mágico.