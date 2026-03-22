El nuevo Snape de la serie de Harry Potter denuncia las amenazas recibidas en redes: «Renuncia o te mato»

El casting de la serie de Harry Potter debe haber sido un auténtico reto para Warner Bros. El departamento de selección de actores no sólo ha debido escoger entre múltiples intérpretes, sino que posiblemente, la mayor barrera residía en conseguir lograr que los fans aceptasen a rostros diferentes dando vida a los personajes con los que crecieron. Todavía hoy, parece imposible imaginar al protagonista principal bajo otra imagen que no fuese la de Daniel Radcliffe o tener en frente, a la representación de Hermione en una piel que no sea la de Emma Watson. Sin embargo, la gran polémica del recast no ha llegado de la mano del trío de alumnos titular. El cambio racial con Pappa Essiedu en el querido rol del nuevo Snape levantó ampollas en las redes sociales y ahora, la estrella británica ha manifestado las amenazas que ha recibido desde la oficialidad de su fichaje por el proyecto.

Essiedu no es ningún novato dentro de la profesión. Nominado al Emmy por su desempeño en Podría destruirte, el londinense es una estrella de la pequeña pantalla de su país. Los espectadores lo han podido ver en producciones notorias aparte de la creación de Michaela Coel, como Gangs of London, The Lazarus Project o el episodio Demonio 79 de Black Mirror. Pero definitivamente, ninguno de aquellos papeles va a otorgarle una relevancia mediática parecida a asumir ser el nuevo Snape. Descrito por la propia J.K. Rowling como una persona delgada y «de piel cetrina» (pálida/amarillenta), los fanáticos y en general el grueso del público vieron en la decisión de contratación de Essiedu otro gesto y «actitud woke» de imposición para la cuota de diversidad audiovisual de nuestros tiempos. La reacción desgraciadamente, más allá de la crítica entendible, derivó en injustas y desproporcionadas amenazas narradas por el propio actor en una reciente entrevista. Por suerte, el hombre que sustituirá al adorado Alan Rickman no se toma demasiado en serio los mensajes recibidos en Instagram.

El nuevo Snape: «Espero estar bien»

El caso del nuevo Snape no es único, ni en la serie ni en la historia de las adaptaciones del material de Rowling. Por ejemplo John Lithgow, el nuevo Dumbledore, es estadounidense. Tras él, la profesora Sprout será encarnada por Sirine Saba, una actriz de origen libanés, mientras que el alumno de Ravenclaw, Terry Boot, estará en las manos de un actor de ascendencia asiática.

Por otro lado, en la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito (secuela de la saga original), el rol de Hermione fue interpretado por la actriz de negra, Noma Dumezweni. Al igual que con esta, la escritora ha defendido la diversidad del reparto con la elección de Essiedu.

Así relataba el acoso en redes el actor en una charla con The Times: «Me han dicho: Renuncia o te mato. Realmente importa. La realidad es que si miro Instagram veo a alguien diciendo ‘Voy a ir a tu casa y te voy a marar’. Así que, aunque estoy bastante seguro de que no me van a asesinar (…) Nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo».

«El abuso me motiva»

Lejos de achantarse, Essiedu le contó al medio que el abuso le motivaba todavía más a hacer suyo el personaje. «Me imagino en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un chico como yo pueda verse representado en ese mundo? Eso me motiva a no dejarme intimidar», explicaba el nuevo Snape.

La idea de la serie liderada por Francesca Gardiner y el director Mark Mylod pasa por hacer una temporada de cada uno de los libros de la saga. La producción todavía no tiene una fecha de estreno agenciada, pero su estreno se espera para algún momento de 2027.