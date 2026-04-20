Dos terremotos de baja magnitud sacuden los municipios de Vallada y Onteniente (Valencia)

Durante la madrugada de este lunes se han registrado dos pequeños terremotos en el interior de la provincia de Valencia, concretamente en la zona del Valle de Albaida, con epicentros próximos a los municipios de Vallada y Onteniente. Ambos movimientos sísmicos han sido de baja magnitud y no han provocado daños personales ni materiales.

El primer seísmo se ha producido a las 01:52 horas y ha alcanzado una magnitud aproximada de 3,0 en la escala mbLg. Su epicentro se ha localizado al sureste de Vallada y a muy poca profundidad, en torno a los 3 kilómetros. Este movimiento ha sido el más notable de los dos y ha llegado a ser percibido por la población en varias localidades cercanas, especialmente en viviendas y zonas en calma nocturna, donde algunos vecinos han notado un leve temblor o vibración durante unos segundos.

Apenas veinte minutos después, a las 02:13 horas, se ha registrado un segundo terremoto en la misma zona, esta vez con una magnitud mucho menor, de alrededor de 1,5 mbLg. El epicentro se ha situado al oeste de Ontinyent, también a escasa profundidad. Este segundo movimiento ha sido prácticamente imperceptible para la población y únicamente ha sido detectado por los sistemas de vigilancia sísmica.

La distancia temporal entre ambos seísmos ha sido de algo más de veinte minutos, lo que apunta a una posible actividad sísmica localizada en la misma zona geológica. En conjunto, se trata de movimientos de baja intensidad habituales en el área del sureste peninsular, donde existe una actividad sísmica moderada debido a la interacción de las placas tectónicas euroasiática y africana.

Pese a haber sido sentidos de forma leve en el primer caso, no se han registrado incidencias en infraestructuras ni daños en edificios, y los servicios de emergencia no han tenido que intervenir. Las autoridades han recordado que este tipo de seísmos de baja magnitud son relativamente frecuentes en la región y, en general, no representan un riesgo significativo para la población.