FIFA da plantón a Irán: jugarán el Mundial en Estados Unidos y no en México

La FIFA no ha cedido a las presiones de Irán de jugar en México sus partidos del Mundial. A pesar del recurso de evitar pisar Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio, Infantino ha rechazado la posibilidad de que prospere y obligará a la selección iraní a ceñirse al calendario que estaba programado si quiere participar en la competición.

A pesar de que en un principio ya se había declinado la propuesta, en Irán aún seguían peleando para seguir apretando a la FIFA y que reabriese la posibilidad. Las imágenes de Infantino en el amistoso ante Turquía abrieron todo tipo de especulaciones, pero la realidad es que la amenaza iraní ha caído en saco roto.

«La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales», declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto «un enorme esfuerzo logístico», según apostilló Claudia Sheinbaum, máxima mandataria del Gobierno mexicano.

Irán solicitó no disputar sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU., después de que este país e Israel atacasen territorio iraní el 28 de febrero en unos combates que solo han cesado en los últimos días gracias a un frágil alto el fuego, pero con la Casa Blanca amenazando con continuar sus ataques. El organismo rector del fútbol mundial ya había expresado reservas hacia esa petición de Irán sobre trasladar sus partidos contra Bélgica, ante Nueva Zelanda y frente a Egipto en el Mundial, el cual se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en sedes de EE.UU., México y Canadá.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había estado presionando para que Irán participase a pesar de las tensas relaciones entre los gobiernos de Teherán y de Washington. «Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A», afirmó Infantino hace dos semanas a la cadena televisiva mexicana N+ Univision. A falta de pocos meses de que arranque el Mundial, aún no está claro que Irán termine participando. La FIFA, de momento, tiene claro que no hará ningún trato de favor.