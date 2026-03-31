Infantino acude al amistoso de Irán para intentar convencerles de que vayan al Mundial

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado la participación de la selección de Oriente Medio en el Mundial 2026 en duda. La papeleta de la FIFA como mediadora en el conflicto, con el objetivo de conseguir que la selección asiática acabe acudiendo a la cita del próximo verano, es clave. Por ello, Gianni Infantino no ha dudado en acudir a Antalya (Turquía), para tratar de tender puentes con la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) durante el amistoso que disputaban allí ante Costa Rica.

La presencia de los iraníes en el Mundial es la gran patata caliente que tiene la FIFA durante los poco más de dos meses que quedan para que arranque el campeonato. Además, el sorteo de la fase de grupos determinó que Irán jugaría dos de sus partidos en Los Ángeles y el otro en Seattle. Es decir, que todo lo disputarían en Estados Unidos, lo que complica su presencia en la cita.

A eso se suma que los aficionados iraníes tienen la entrada prohibida en Estados Unidos desde antes del inicio de los bombardeos, por lo que no podían acudir a los partidos de su selección. Tras la muerte del ayatolá Jameneí, Irán solicitó jugar sus partidos en México o Canadá, aunque la FIFA ha sido clara al respecto, señalando que «espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el pasado mes de diciembre».

Por su parte, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, más que dejar en duda la presencia de la selección en el Mundial, la descartó. «Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera», apuntó.

La FIFA intenta, por tanto, mediar para evitar que una de las selecciones clasificadas no acuda al mayor evento del mundo por temas políticos. Para ello, Infantino ha acudido a Turquía, donde Irán jugaba contra Costa Rica un amistoso, para tratar de convencerles de que asistan a la Copa del Mundo y garantizar su seguridad durante el campeonato.

La selección iraní ha mostrado, durante la interpretación del himno, fotografías de las consecuencias que está dejando la guerra en su país. En ellas aparecían varios de los muertos en los bombardeos, los militares de la fragata Dena hundida por Estados Unidos, así como varios de los edificios históricos derruidos y recintos deportivos destruidos durante los ataques de Estados Unidos e Israel.

#BREAKING

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

Con un hat-trick de su estrella, Mehdi Taremi, Irán ha goleado a Costa Rica, en el amistoso celebrado en Antalya. El combinado persa ha ganado por 5-0, mostrando la calidad que les ha llevado a meterse entre los mejores equipos de Asia para el próximo Mundial 2026. Queda por saber si, finalmente, acudirán a Estados Unidos este verano aunque la situación no parece tener una solución sencilla.