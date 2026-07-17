Schmid se impone a Tejada al sprint en el Tour tras una larga escapada

Mauro Schmid se ha llevado la victoria en la decimotercera etapa del Tour de Francia tras imponerse al sprint al colombiano Harold Tejada después de una larga escapada. El Jayco gestionó la etapa a las mil maravillas para que el suizo pudiera culminar una gran fuga con la victoria final en la meta en Belfort. El pelotón, con los favoritos, entró a 7:32 del ganador de etapa y 7:30 de un Pidcock que acabó tercero y se coloca cuarto de la general.

La larga fuga del día, integrada por cerca de 60 corredores y con nombres de primer nivel como Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Valgren, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Alex Aranburu, Magnus Cort, Ion Izagirre o el propio Pidcock, llegó a disponer de casi nueve minutos de ventaja sobre el pelotón.

En el histórico Ballon d’Alsace, primer puerto que se ascendió en la historia del Tour, Pidcock endureció la subida con varios ataques que redujeron el grupo delantero a una decena de unidades, mientras el maillot verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) firmó un esfuerzo titánico, primero para puntuar en el esprint intermedio y después para vaciarse al servicio de su equipo intentando defender la posición de Mattias Skjelmose en la general.

Ya en el descenso y camino de Belfort, Schmid y Tejada lanzaron el ataque definitivo a 16 kilómetros de meta y abrieron un hueco que resultó insalvable para el grupo perseguidor, pese al intento final de Kévin Vauquelin. Por detrás, el pelotón de los favoritos permaneció sin movimientos en la general, con UAE Team Emirates-XRG controlando la situación y Lidl-Trek y Red Bull-BORA-hansgrohe colaborando por momentos para limitar las pérdidas, insuficientes para impedir que Pidcock culminara su gran escapada del día y ascendiera hasta el podio provisional del Tour.