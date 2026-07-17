El loco calendario en el fútbol europeo: empiezan las Ligas en Serbia, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia

Pese a que en las grandes ligas europeas el fútbol no comenzará hasta mediados de agosto, como es el caso de la Liga española –que será la primera en arrancar debido a la cabezonería de Javier Tebas–, el fútbol en Europa comienza mucho antes: este mismo fin de semana. En países como Serbia, Bulgaria, Rumanía y Eslovenia, el fútbol de Primera División comienza ya… ¡pese a que aún no ha terminado el Mundial 2026!

Las principales competiciones europeas, desde la Bundesliga a la Liga, pasando por la Serie A, la Premier League o la Ligue 1, cuentan con la inmensa mayoría de jugadores que han acudido este año a la cita mundialista. Solamente el torneo inglés llevó a 200 jugadores según datos que recogió la FIFA, casi el doble que la Bundesliga (109) y más de la mitad que la Liga (86), Ligue 1 (86) y Serie A (71).

Es este uno de los principales motivos por los que sus respectivas federaciones, en connivencia con sus respectivas Ligas, clubes y asociaciones de futbolistas, hayan fijado el inicio del torneo entre mediados y finales de agosto, con un mes o algo más de margen, garantizando el descanso y una cómoda preparación previa a los internacionales.

Pero esto no pasa en otras ligas europeas, sobre todo en aquellos con menor impacto entre los futbolistas de élite, en aquellas que sirven de trampolín para un buen número de jugadores. Países como Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Suecia, Noruega u Uzbekistán dan el pistoletazo de salida a su primera división este mismo viernes con los primeros partidos de la temporada.

Este viernes ya se disputarán los primeros encuentros oficiales en varios países. En Eslovenia, la Prva Liga abrirá la temporada con dos partidos. El Nafta recibirá al Koper a partir de las 18:00 horas, mientras que el Celje iniciará su campeonato frente al Mura desde las 20:15.

También comenzará la efbet League de Bulgaria. El Spartak Varna se enfrentará al CSKA 1948 Sofia a las 18:00 horas y, posteriormente, el histórico Levski arrancará su temporada ante el Dunav Ruse a las 20:15.

En Rumanía, la Superliga echará a rodar con el duelo entre FC Voluntari y Botosani, previsto para las 17:30 horas. Más tarde llegará uno de los partidos más destacados de la jornada inaugural con el enfrentamiento entre FCSB y FC Arges, programado para las 20:30.

La Superliga de Serbia tampoco esperará al final del Mundial. A las 20:00 horas arrancarán de forma simultánea los encuentros entre Estrella Roja y Macva, además del choque entre Zeleznicar Pancevo y Radnicki Ni.

El inicio de estas competiciones refleja la enorme diversidad del calendario futbolístico europeo. Mientras buena parte de las grandes ligas espera a que finalice el Mundial 2026 para conceder descanso a sus internacionales y preparar el nuevo curso, otros campeonatos ya se encuentran inmersos en una nueva temporada y otros están a punto de comenzar. De este modo, el fútbol continental ofrece una imagen poco habitual: varias ligas nacionales arrancan su campeonato cuando todavía queda por disputarse el partido más importante del año, la final del Mundial entre España y Argentina.